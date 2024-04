Inclusione e rispetto: la richiesta di sospendere le lezioni per le festività musulmane

L’importanza dell’inclusione e del rispetto culturale

L’Associazione studenti musulmani del Politecnico di Milano sta valutando la possibilità di chiedere la sospensione delle lezioni in occasione delle due grandi feste musulmane: la fine del Ramadan e la festa di Eid al-Adha. Questa richiesta potrebbe coinvolgere anche altre associazioni di studenti musulmani in Italia, prendendo spunto da quanto deciso dall’università per stranieri di Siena che ha deciso di sospendere le attività didattiche il 10 aprile.

La voce degli studenti musulmani

Una delle responsabili dell’Associazione studenti musulmani del Politecnico ha sottolineato come questa richiesta sarebbe non solo sensata, ma anche un segnale di apertura e inclusione. Il direttivo dell’associazione ha spiegato che, per loro, sospendere le lezioni in occasione delle festività musulmane rappresenta un gesto di rispetto e valorizzazione della diversità culturale e religiosa. Avere la possibilità di celebrare le proprie festività in modo adeguato è un diritto che si inquadra in un contesto di coesione sociale, rispetto reciproco e comprensione interculturale, elementi fondamentali per una società democratica e pluralista.

Promuovere l’ascolto e l’inclusione

La decisione di avanzare questa richiesta all’Ateneo nasce anche dalla presenza di una comunità musulmana all’interno del Politecnico che merita di essere ascoltata e rispettata. L’ambiente aperto e cosmopolita dell’università contribuisce a favorire un dialogo interculturale e inclusivo, che promuove la valorizzazione delle diversità presenti nella società.

Considerazioni finali

La richiesta di sospendere le lezioni in occasione delle festività musulmane rappresenta un passo importante verso un’istruzione più inclusiva e rispettosa delle diversità culturali e religiose presenti tra gli studenti. Questo gesto non solo riconosce e valorizza le tradizioni e le festività della comunità musulmana, ma favorisce anche la costruzione di una società più coesa e rispettosa delle differenze.