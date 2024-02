Incontro del Papa con agricoltori a San Pietro

Papa Francesco saluta i coltivatori in piazza San Pietro durante l’Angelus

Papa Francesco ha rivolto un caloroso saluto ai coltivatori e agli allevatori presenti in piazza San Pietro durante l’Angelus. Il Pontefice ha espresso il suo pensiero alla manifestazione dei ‘trattori’ giunta oggi in Vaticano, sottolineando l’importanza del lavoro agricolo e zootecnico per la società. Gli agricoltori hanno simbolicamente portato a San Pietro un trattore e la mucca Ercolina, evidenziando il legame profondo tra l’uomo e la terra.

Il Papa ha sottolineato l’importanza del lavoro dei coltivatori e degli allevatori, riconoscendo il loro impegno quotidiano nella cura della terra e degli animali.

Benedizione speciale per i partecipanti alla manifestazione

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha concesso una benedizione speciale ai partecipanti alla manifestazione dei ‘trattori’, evidenziando l’importanza di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Il Pontefice ha sottolineato la necessità di promuovere pratiche agricole che tutelino la natura e garantiscano il benessere degli animali, invitando tutti a un maggiore rispetto per la creazione.

La benedizione speciale del Papa ha rappresentato un gesto di sostegno e incoraggiamento verso coloro che operano nel settore agricolo, invitando alla responsabilità e alla cura dell’ambiente.

Messaggio di solidarietà e vicinanza

Papa Francesco ha concluso il suo intervento all’Angelus con un messaggio di solidarietà e vicinanza verso i coltivatori e gli allevatori, riconoscendo le sfide e le fatiche che quotidianamente affrontano. Il Pontefice ha espresso gratitudine per il loro prezioso contributo alla società e ha auspicato un futuro in cui l’agricoltura possa essere un motore di sviluppo sostenibile e di equità sociale.

Con il suo messaggio di solidarietà, il Papa ha voluto sottolineare l’importanza di sostenere e valorizzare il lavoro dei coltivatori e degli allevatori, promuovendo una visione di agricoltura rispettosa dell’ambiente e delle persone.

