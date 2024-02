Incontro imminente: Principe Harry e Re Carlo riavvicinandosi?

Il Principe Harry vola a Londra per visitare suo padre, il Re Carlo

Il Principe Harry è atterrato a Londra per fare visita a suo padre, il Re Carlo, dopo la notizia della sua diagnosi di cancro. Il Duca di Sussex ha preso un volo dalla sua residenza a Los Angeles verso la Gran Bretagna, segnando la sua prima visita a suo padre dall’incoronazione avvenuta lo scorso maggio.

Una possibile riconciliazione all’interno della Royal Family

Secondo quanto riportato dalla BBC, il Principe Harry è arrivato a Londra da solo, mentre sua moglie Meghan e i loro figli sono rimasti negli Stati Uniti. Questa visita potrebbe aprire la possibilità di una riconciliazione all’interno della Royal Family, dopo le tensioni con il Principe Carlo e il Principe William. Re Carlo ha trascorso la notte a casa dopo aver iniziato il trattamento ambulatoriale per il tumore, come riportato dalla BBC. Buckingham Palace ha annunciato ieri che al 75enne sovrano britannico è stata diagnosticata la malattia, identificata durante il suo recente trattamento ospedaliero per un ingrossamento benigno della prostata. Anche se il tipo specifico di tumore non è stato divulgato, è stato consigliato a Re Carlo di ridurre gli impegni pubblici. Tuttavia, continuerà a svolgere i suoi doveri di Stato e a tenere gli incontri settimanali con il Primo Ministro Rishi Sunak.

Un segnale di possibile riappacificazione

L’arrivo del Principe Harry a Londra è un segnale da non sottovalutare, che mette momentaneamente in pausa i rapporti tesi con suo padre. Molti sostengono che questo gesto possa essere l’inizio di una riappacificazione. Lo storico reale Kelly Swaby ha dichiarato: “Una notizia importante sulla salute è sempre un’occasione per una tregua o per rivalutare una situazione nella vita personale di qualcuno, quindi penso che dovremmo prendere il ritorno del Principe Harry nel Regno Unito come un segno che forse ci sarà una tregua per un po’.” Il Principe Harry potrebbe tornare presto a Londra per fare nuovamente visita a suo padre e approfittarne per riallacciare i rapporti.

About The Author