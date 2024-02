Incontro positivo sul riscatto agricolo, ma confermato il corteo

Incontro positivo tra Riscatto Agricolo e il Ministero dell’Agricoltura

Un incontro di alcune ore si è tenuto oggi al ministero dell’Agricoltura tra i rappresentanti di Riscatto Agricolo e il ministro Lollobrigida. Secondo Maurizio Senigagliesi, portavoce del movimento, l’incontro è stato abbastanza positivo e ha permesso di instaurare un dialogo tra le due parti. Al termine della riunione, Senigagliesi ha dichiarato: “Siamo appena usciti dal ministero, l’incontro dal mio punto di vista è andato abbastanza bene. È stato instaurato un dialogo“.

Comunicazione degli esiti in sospeso

Nonostante l’esito positivo dell’incontro, Senigagliesi ha affermato che Riscatto Agricolo si riserverà di comunicare gli esiti raggiunti. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alle decisioni prese durante la riunione. Tuttavia, il portavoce ha confermato che il corteo previsto per stasera sul Raccordo rimane confermato.

Il ministro Lollobrigida raggiunge il presidio di Riscatto Agricolo

Dopo l’incontro, il ministro Lollobrigida ha lasciato il ministero dell’Agricoltura per raggiungere il presidio dei coltivatori di Riscatto Agricolo sulla via Nomentana. Non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo alla visita del ministro al presidio.

In conclusione, l’incontro tra Riscatto Agricolo e il ministero dell’Agricoltura è stato descritto come positivo da uno dei portavoce del movimento. Non sono state fornite informazioni dettagliate sugli esiti dell’incontro, ma il corteo previsto per stasera sul Raccordo è stato confermato. Il ministro Lollobrigida ha inoltre raggiunto il presidio di Riscatto Agricolo sulla via Nomentana. Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del movimento riguardo agli esiti dell’incontro.

About The Author