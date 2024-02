Indagati a Ferrara per apologia del fascismo e odio razziale: 24 persone coinvolte

Perquisizioni a Ferrara per apologia di fascismo e istigazione all’odio razziale

Ventiquattro perquisizioni sono state effettuate a Ferrara in relazione a reati di apologia di fascismo, istigazione all’odio razziale, minacce e vilipendio delle Forze Armate. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato delle Digos di Ferrara, Bologna e Ravenna, sotto la supervisione della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Le perquisizioni sono ancora in corso e coinvolgono altrettanti indagati.

La Procura estense coordina l’operazione

L’operazione è stata avviata dalla Procura estense, che ha emesso il provvedimento per le perquisizioni. L’obiettivo è quello di contrastare e reprimere attività che promuovono l’apologia del fascismo e l’incitamento all’odio razziale. Le autorità stanno indagando su possibili reati commessi online e offline, al fine di individuare e perseguire coloro che si rendono responsabili di tali comportamenti.

Analisi del materiale informatico sequestrato

Gli operatori della Polizia Postale sono presenti sul posto per analizzare il materiale informatico sequestrato durante le perquisizioni. Questo include computer, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici. L’obiettivo è quello di raccogliere prove che possano essere utilizzate nell’ambito delle indagini in corso. Le autorità stanno lavorando per individuare eventuali connessioni tra gli indagati e per ricostruire la rete di persone coinvolte in attività illegali legate all’apologia del fascismo e all’incitamento all’odio razziale.

Le perquisizioni in corso a Ferrara rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro l’apologia del fascismo e l’incitamento all’odio razziale. Le autorità stanno dimostrando la loro determinazione nel contrastare tali comportamenti illegali e proteggere i valori fondamentali della democrazia e della convivenza civile.

About The Author