Indagati vertici Edenred Italia per truffa buoni pasto

Indagine su Edenred Italia: Quattro Persone Indagate per Truffa e Turbativa d’Asta

La procura di Roma ha avviato un’inchiesta che coinvolge quattro persone, tra cui i vertici di Edenred Italia, per presunti reati di truffa aggravata e turbativa d’asta. I fatti oggetto dell’indagine coprono gli anni 2021, 2022 e 2023.

Le indagini sono scaturite da una segnalazione presentata da un’altra società operante nel settore dei buoni pasto, che ha sollecitato gli inquirenti a verificare la regolarità della gara indetta per l’assegnazione del Lotto/7-Lazio e delle altre procedure legate alle “convenzioni buono pasto” in cui Edenred Italia srl ha partecipato.

“È emerso che Edenred ha ottenuto il massimo punteggio tramite artifici e inganni, influenzando così l’assegnazione della convenzione per i buoni pasto della pubblica amministrazione – si legge nel decreto di sequestro emesso dal gip di Roma. Le false dichiarazioni rilasciate da Edenred prima dell’aggiudicazione della gara sono state considerate artifici e inganni, in quanto non rispecchiavano le reali condizioni degli esercenti”.

Accuse di Falsi Accordi e Danneggiamento della Pubblica Amministrazione

“Gli accordi di convenzionamento tra Edenred e gli esercenti sono risultati falsi in quanto l’azienda ha omesso di menzionare accordi paralleli. Questa strategia ha portato Edenred Italia a vincere la gara in modo illegittimo, come accaduto nel caso dell’aggiudicazione del Lotto 7. La pubblica amministrazione è stata danneggiata poiché ha stipulato un contratto/convenzione basato su informazioni ingannevoli, che altrimenti non avrebbe accettato”, si legge nel provvedimento.

Le indagini continuano per fare luce su eventuali altre irregolarità legate alle attività di Edenred Italia e per accertare le responsabilità delle quattro persone coinvolte nell’inchiesta. La società ha sospeso temporaneamente alcuni dirigenti coinvolti, in attesa degli sviluppi dell’indagine condotta dalla procura di Roma.

In conclusione, l’indagine su Edenred Italia continua a destare preoccupazione nel panorama delle società operanti nel settore dei buoni pasto, evidenziando la necessità di vigilare attentamente sulle pratiche commerciali e di gara per garantire trasparenza e correttezza nei processi di aggiudicazione delle convenzioni.

About The Author