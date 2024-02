Indagati vertici Edenred Italia per truffa buoni pasto

Indagine sulla società Edenred Italia: sequestrati 20 milioni di euro

L’azienda Edenred Italia, attiva nel settore dei buoni pasto e ticket, si trova al centro di un’indagine condotta dalla Procura di Roma che ha portato al sequestro di 20 milioni di euro. Il pm Carlo Villani ha contestato a quattro individui, insieme alla società stessa, i reati di truffa aggravata, turbativa d’asta in concorso e illeciti amministrativi, relativi a fatti avvenuti tra il 2021 e il 2023.

Sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza e contestazioni della Procura

Il sequestro dei fondi è stato effettuato dalla Guardia di Finanza in seguito a una misura disposta dal gip di Roma. Secondo quanto riportato da una nota della Procura della capitale, il provvedimento è stato preso per illeciti amministrativi legati a truffa ai danni dello Stato e turbata libertà degli incanti. Questi illeciti sarebbero stati commessi da quattro rappresentanti legali nel corso del tempo, a vantaggio dell’azienda. Le indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma hanno permesso di individuare condotte fraudolente legate alla partecipazione a una gara per l’affidamento del servizio di buoni pasto per la Pubblica Amministrazione, del valore di 1.250.000.000 di euro. Queste condotte avrebbero portato all’aggiudicazione illegittima di 4 lotti per un totale di circa 580 milioni di euro a favore di Edenred Italia.

Conclusioni dell’indagine e provvedimenti presi

L’indagine condotta dalla Procura di Roma e l’esecuzione del sequestro da parte della Guardia di Finanza evidenziano la gravità delle accuse mosse nei confronti di Edenred Italia e dei quattro individui coinvolti. L’azienda si trova ora al centro di un’inchiesta che potrebbe avere ripercussioni significative sulle sue attività e sulla sua reputazione. Resta da vedere come si evolveranno gli sviluppi di questa vicenda e quali saranno i provvedimenti presi dalle autorità competenti per far luce sui presunti illeciti commessi.

