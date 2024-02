Indagine aperta dalla Procura sulla demolizione della pista Monti da parte di Bob Cortina

Indagine aperta sulla demolizione della pista olimpica di Cortina d’Ampezzo

La Procura della Repubblica di Belluno ha avviato un’indagine per verificare i contenuti di un esposto riguardante la demolizione della vecchia pista olimpica di bob “Eugenio Monti” a Cortina d’Ampezzo. L’obiettivo è accertare se siano state rispettate tutte le autorizzazioni necessarie per procedere alla costruzione della nuova pista, prevista per i giochi olimpici invernali del 2026.

L’esposto è stato presentato dall’associazione ambientalista “Italia Nostra”, che solleva il sospetto che la demolizione abbia coinvolto un elemento protetto da vincolo paesaggistico. La Procura ha quindi deciso di avviare un’indagine per fare luce su questa questione.

Per verificare l’esistenza delle autorizzazioni necessarie, i carabinieri del Nucleo tutela beni ambientali sono stati incaricati di condurre le indagini. Sarà compito dei militari accertare se siano state rispettate tutte le procedure previste dalla legge per la demolizione della vecchia pista e la costruzione della nuova.

