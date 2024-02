Indagine in corso su presunte irregolarità di Nardella con operai

Indagine in corso su presunte irregolarità di lavoratori maghrebini nel cantiere di Firenze

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Dario Nardella, c’è un’indagine in corso riguardo a presunte irregolarità di due lavoratori nordafricani, vittime del crollo nel cantiere di Firenze. Il sindaco ha affermato di non poter rilasciare ulteriori informazioni in merito, suscitando l’interesse dei media.

“C’è un’indagine in corso e non posso dire niente,” ha dichiarato il sindaco Nardella in risposta alle domande dei giornalisti riguardo alle presunte irregolarità documentali dei lavoratori coinvolti nell’incidente.

Accertamenti in corso: due operai nordafricani potrebbero non essere in regola

Secondo quanto emerso dagli accertamenti attualmente in corso, due operai nordafricani deceduti nel cantiere potrebbero non essere stati in regola con il permesso di soggiorno. Questa situazione solleva interrogativi sul rispetto delle normative in materia di immigrazione da parte dei lavoratori coinvolti nell’incidente.

Lavoratori coinvolti nel crollo: quattro le vittime maghrebini

Nel tragico crollo nel cantiere di Firenze sono rimasti coinvolti quattro lavoratori maghrebini. Tra le vittime confermate si contano tre decessi: Mohamed Toukabri della Tunisia, Mohamed El Ferhane e Taoufik Haidar del Marocco. Il quarto lavoratore, Bouzekri Rachimi del Marocco, risulta ancora disperso e le ricerche sono in corso nella zona del cantiere. Almeno due dei lavoratori deceduti risultano essere residenti in Lombardia, mentre uno proviene dall’Umbria.

