Indagine per istigazione al suicidio di migrante morto in Cpr

Indagine aperta per istigazione al suicidio nel caso della morte di un migrante al Cpr di Ponte Galeria

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio in seguito alla tragica morte di un cittadino guineano all’interno del Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria. Il giovane, un ventiduenne appena arrivato in Sicilia, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Attilio Pisani, che ha incaricato di effettuare l’autopsia sul corpo del migrante.

Le indagini sulla morte del giovane migrante

Gli inquirenti stanno raccogliendo prove e testimonianze per fare luce su questo tragico evento. Saranno acquisite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del Centro, al fine di ricostruire gli ultimi momenti della vittima. Inoltre, è stato trovato un messaggio lasciato dal ragazzo prima di compiere il gesto estremo. La Procura di Roma sta indagando per capire se ci siano state eventuali istigazioni al suicidio che abbiano portato alla morte del giovane migrante.

La morte del migrante e le indagini in corso

La morte del giovane migrante ha sollevato molte domande e preoccupazioni. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e di determinare le cause che hanno portato al gesto estremo del ventiduenne. L’indagine in corso, coordinata dal sostituto procuratore Attilio Pisani, è finalizzata a scoprire se ci siano state eventuali istigazioni al suicidio e a individuare eventuali responsabilità. La morte del migrante ha evidenziato ancora una volta la complessità e le difficoltà legate alla gestione dei Centri di permanenza per i rimpatri, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti umani e sulle condizioni di vita dei migranti all’interno di tali strutture.

