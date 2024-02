Indagine PM: Trattamento fiscale vitalizio eredità Agnelli

Nuovi sviluppi nella contesa legale dell’eredità Agnelli: la Guardia di Finanza acquisisce documentazione

La contesa legale che coinvolge Margherita Agnelli, figlia dell’avvocato Gianni Agnelli, e l’eredità del padre ha preso una nuova svolta. Dopo l’esposto presentato da Margherita, la procura di Torino ha avviato un’indagine sulle possibili violazioni fiscali. Oggi, su indicazione dei pubblici ministeri, la Guardia di Finanza ha acquisito una grande quantità di documentazione in diverse sedi.

Accertamenti sul trattamento fiscale del pagamento vitalizio

Il fascicolo della procura non riguarda le fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli, come specificato da fonti informate. L’attenzione si è concentrata sul trattamento fiscale del pagamento vitalizio che Margherita versava alla madre, Marella, in base agli accordi presi nel 2004. Gli anni presi in esame sono il 2018 e il 2019.

Indagati noti nel registro degli indagati

Il procedimento non coinvolge persone sconosciute. Sono state effettuate tre iscrizioni nel registro degli indagati. I nomi sono quelli del commercialista torinese Gianluca Ferrero (attuale presidente della Juventus, totalmente estraneo alla vicenda), Robert Von Groueningen, amministratore dell’eredità di Marella Agnelli su incarico dell’autorità giudiziaria svizzera, e John Elkann, figlio di Margherita Agnelli e presentatore dell’esposto.

Questi sviluppi rappresentano un nuovo capitolo nella contesa legale che coinvolge l’eredità della famiglia Agnelli. La Guardia di Finanza ha acquisito una vasta documentazione, mentre la procura di Torino sta indagando sul trattamento fiscale del pagamento vitalizio di Margherita Agnelli alla madre. Nonostante il fascicolo non coinvolga le fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli, tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati, tra cui il commercialista torinese Gianluca Ferrero, Robert Von Groueningen e John Elkann. La vicenda continua ad evolversi e rimane da vedere quali saranno gli sviluppi futuri.

About The Author