Indagine su Bandecchi per diffamazione all'assessore Umbria - avvisatore.it

Stefano Bandecchi indagato per diffamazione contro Luca Coletto

Stefano Bandecchi è al centro di un’indagine per diffamazione nei confronti dell’assessore regionale alla sanità dell’Umbria, Luca Coletto. Le accuse sono scaturite da alcune dichiarazioni rilasciate durante una conferenza stampa riguardanti la costruzione del nuovo stadio da parte della Ternana Calcio, squadra di cui Bandecchi era il legale rappresentante prima di diventare sindaco. L’accusa di diffamazione è stata formalizzata nell’avviso di conclusione delle indagini, notificato dal pubblico ministero al termine delle stesse, escludendo l’archiviazione del caso. Questo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero.

Bandecchi è stato accusato per le sue affermazioni del 14 novembre 2022, che sono state oggetto di indagine a seguito di una denuncia presentata dall’assessore regionale. In particolare, le dichiarazioni riguardavano il progetto di una clinica-stadio respinto dalla Regione.

“Angherie della Regione dove ci sono stati venticinque pareri positivi e uno negativo, di uno che arriva dal Veneto e non ha mai lavorato un giorno in tutta la sua vita”, aveva affermato Bandecchi. Secondo la procura di Terni, si tratta di un riferimento implicito ma inequivocabile a Coletto e al suo ruolo di responsabile della sanità regionale.

Le polemiche sulle dichiarazioni di Stefano Bandecchi

Le dichiarazioni di Stefano Bandecchi hanno scatenato polemiche e portato all’apertura di un’indagine per diffamazione nei confronti di Luca Coletto. La frase contestata, relativa al progetto clinica-stadio bocciato, ha sollevato interrogativi sulla sua natura e sul presunto coinvolgimento dell’assessore regionale.

L’accusa di diffamazione si basa sull’interpretazione della procura di Terni, che ha ravvisato nell’affermazione di Bandecchi un chiaro riferimento negativo a Coletto e al suo operato nel settore sanitario regionale.

“Angherie della Regione dove ci sono stati venticinque pareri positivi e uno negativo, di uno che arriva dal Veneto e non ha mai lavorato un giorno in tutta la sua vita”, ha dichiarato Bandecchi, scatenando una serie di conseguenze legali e mediatiche sul caso.

La denuncia e le conseguenze dell’indagine su Stefano Bandecchi

La denuncia presentata dall’assessore regionale Luca Coletto ha avviato un’indagine che ha portato all’accusa di diffamazione nei confronti di Stefano Bandecchi. Le dichiarazioni contestate hanno generato un dibattito sulle responsabilità e sulle implicazioni delle parole pronunciate dal sindaco di Terni.

L’indagine in corso si concentra sulle frasi rilasciate da Bandecchi durante la conferenza stampa, evidenziando il presunto riferimento negativo a Coletto e alla sua attività istituzionale. Le conseguenze di queste affermazioni potrebbero avere ripercussioni legali e politiche per entrambe le parti coinvolte.

“Angherie della Regione dove ci sono stati venticinque pareri positivi e uno negativo, di uno che arriva dal Veneto e non ha mai lavorato un giorno in tutta la sua vita”, ha dichiarato Bandecchi, scatenando una controversia che potrebbe avere esiti significativi per il panorama politico locale.

About The Author