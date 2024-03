Indagine sulla cessione del Milan: Dettagli sui Finanziamenti Sospetti

Nell’ambito dell’indagine condotta dalla Procura di Milano sulla cessione del Milan dal fondo Eliott a RedBird, emergono dettagli sorprendenti riguardo all’origine dei finanziamenti utilizzati per l’operazione. Dai documenti acquisiti emerge che la maggior parte del capitale impiegato per l’acquisto sarebbe proveniente da un veicolo societario non direttamente riconducibile a *RedBird, suscitando interrogativi sulla trasparenza dell’operazione.*

Controllo del Milan: Elliott vs RedBird

Un’altra rivelazione significativa emersa dalle indagini condotte dal *Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza è relativa al presunto mantenimento del controllo sostanziale della società AC Milan da parte del Fondo Elliott, nonostante fosse stata rappresentata all’Autorità di vigilanza FIGC la cessione della proprietà a favore del Fondo RedBird di *Gerry Cardinale nel 2022. Questo scenario solleva dubbi sui veri assetti di potere all’interno del club calcistico e sulla veridicità delle informazioni trasmesse agli organi di vigilanza.*

Coinvolgimento del Club e delle Figure Chiave

In risposta alle perquisizioni effettuate, il club AC Milan si è dichiarato terzo estraneo al procedimento in corso sull’acquisizione, affermando che l’indagine ipotizza presunte irregolarità nelle comunicazioni alle autorità competenti. Tra i soggetti coinvolti figurano l’AD *Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis, il cui coinvolgimento solleva ulteriori domande sulla gestione e la trasparenza all’interno della società. Il club rosso e nero ha assicurato la massima cooperazione con le autorità competenti in quest’indagine in corso che continua a tenere col fiato sospeso l’ambiente calcistico e non solo.*