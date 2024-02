Indagini pm rivelano criticità nel cantiere del crollo Firenze

Procuratore di Firenze: “Diverse criticità” nel cantiere Esselunga

Il procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, ha dichiarato che è ancora presto per trarre conclusioni sulla dinamica del crollo avvenuto nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze, dove hanno perso la vita cinque operai. Durante un incontro con i giornalisti, Spiezia ha sottolineato che, nonostante non siano state specificate le criticità riscontrate, è emerso un quadro con diverse problematiche. Inoltre, ha confermato che tra gli operai presenti nel cantiere vi erano anche lavoratori stranieri con posizioni irregolari sul territorio nazionale.

“Il dato molto empirico che ci siamo fatti è che vi fossero diverse criticità”.

Identificazione delle vittime e accertamenti in corso

Il procuratore Spiezia ha evidenziato che gli accertamenti riguardanti i lavoratori stranieri presenti nel cantiere si sono concentrati sulla conformità delle loro posizioni con le normative sull’ingresso nel Paese. Riguardo all’identificazione delle vittime coinvolte nel crollo, Spiezia ha spiegato che la sfida principale è associare i nomi ai corpi estratti dalle macerie, considerando che le vittime sono state sepolte sotto pesanti strutture di cemento. Si è avviata quindi un’operazione complessa di identificazione, supportata da esperti con competenze specifiche, inclusa l’analisi genetica.

“Il problema è di abbinare i nomi ai corpi, le vittime sono state travolte da strutture imponenti per peso e cemento.”

Indagini in corso e necessità di competenze specializzate

Le indagini sul crollo del cantiere Esselunga proseguono, con l’obiettivo di comprendere appieno le cause dell’incidente. Spiezia ha sottolineato l’importanza di competenze specializzate per affrontare la complessità dell’identificazione delle vittime e delle indagini in corso. L’ausilio di esperti è fondamentale per portare avanti questa delicata fase investigativa e per garantire una corretta ricostruzione degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Questo articolo è stato redatto sulla base delle dichiarazioni del procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, riguardanti il crollo avvenuto nel cantiere del supermercato Esselunga a Firenze, evidenziando le sfide legate all’identificazione delle vittime e alle indagini in corso.

