Indagini sull’omicidio Diabolik: pista Calderon emerge come unica ipotesi

L’avvocato di Fabrizio Piscitelli smentisce le ipotesi sul suo omicidio

L’avvocato Tiziana Siano, rappresentante della famiglia di Fabrizio Piscitelli, noto come ‘Diabolik’, ha smentito le ipotesi riguardanti l’omicidio del noto ultras laziale avvenuto nel parco degli Acquedotti di Roma nell’agosto 2019. Secondo Siano, le piste legate all’esecuzione di Piscitelli, come quella della pistola del poliziotto, sono state già scartate e non esiste un’altra inchiesta aperta sulla vicenda. L’unica pista che sta trovando concretezza in fase dibattimentale è quella di Raul Esteban Calderon, l’argentino considerato dalla procura il killer di Piscitelli.

Siano ha anche smentito le affermazioni secondo cui le pagine dell’agenda di Piscitelli sarebbero state bruciate e fatte sparire. Secondo l’avvocato, questa è una falsità assoluta. Fabrizio era solito strappare le pagine che non servivano più, quindi non c’è nulla di strano nel fatto che alcune pagine manchino.

L’avvocato ha criticato le ricostruzioni fantasiose apparse sulla stampa negli ultimi giorni, sottolineando che si tratta di tentativi di spostare l’attenzione e dare una rappresentazione diversa delle risultanze dibattimentali. Siano ha invitato a concentrarsi sugli elementi emersi durante il processo che portano a un’unica direzione, quella di Raul Calderon. Ha anche sottolineato che alcune notizie riguardanti la sfera privata di Fabrizio non hanno alcuna attinenza con il processo e che la famiglia non accetterà la pubblicazione di tali fatti.

Infine, Siano ha dichiarato che la famiglia di Piscitelli si riserverà il diritto di agire legalmente contro chiunque diffonda informazioni sulla vita privata di Fabrizio. Ha ribadito che non esiste una sentenza che dichiari Fabrizio come il più grande e potente trafficante di Roma e che la sentenza del processo del Grande Raccordo Criminale afferma che Fabrizio non aveva interessi nello spaccio di droga.

In conclusione, l’avvocato ha smentito le ipotesi riguardanti l’omicidio di Fabrizio Piscitelli e ha invitato a concentrarsi sulle prove emerse durante il processo. Ha anche avvertito che la famiglia prenderà provvedimenti legali contro chiunque violi la privacy di Fabrizio e dei suoi familiari.

About The Author