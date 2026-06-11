Infiorata di Genzano 2026, quattro giorni di eventi per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana

Ultimo aggiornamento il 11 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

La storica manifestazione dei Castelli Romani torna dal 12 al 15 giugno con un’edizione dedicata alla storia, all’identità nazionale e ai valori democratici

GENZANO DI ROMA – La città dell’Infiorata si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per una delle manifestazioni più prestigiose d’Italia. Dal 12 al 15 giugno 2026 torna infatti la Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma, giunta alla sua 248ª edizione e quest’anno dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana.

Un tema che unisce memoria storica, identità nazionale e partecipazione civica, affidato all’arte dei maestri infioratori che trasformeranno Via Italo Belardi in un grande mosaico floreale capace di raccontare il cammino dell’Italia repubblicana dal 1946 a oggi.

Genzano rende omaggio alla Repubblica Italiana

L’edizione 2026 della manifestazione sarà un tributo alle istituzioni democratiche, ai protagonisti della storia nazionale e ai valori sanciti dalla Costituzione.

I quadri floreali, realizzati utilizzando milioni di petali e materiali vegetali, interpreteranno episodi, simboli e figure che hanno segnato gli ottant’anni della Repubblica, offrendo ai visitatori un percorso artistico di grande impatto visivo e culturale.

La scelta del tema assume un significato particolare in un momento storico in cui la valorizzazione della memoria collettiva e dell’identità nazionale rappresenta un elemento fondamentale per costruire il futuro delle nuove generazioni.

Fabio Papalia: «Un’edizione speciale per celebrare la nostra storia»

«L’Infiorata rappresenta da sempre l’anima più autentica di Genzano», afferma il sindaco Fabio Papalia.

Per il primo cittadino, dedicare la manifestazione agli ottant’anni della Repubblica significa celebrare non soltanto una ricorrenza istituzionale, ma anche il senso di appartenenza che lega le comunità italiane ai valori della libertà, della partecipazione e della democrazia.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di trasformare l’evento in un momento di riflessione collettiva, mantenendo al tempo stesso il forte richiamo turistico e culturale che da sempre caratterizza l’Infiorata.

Il programma dell’Infiorata 2026

Le celebrazioni inizieranno giovedì 11 giugno con l’apertura della mostra “Open Art” presso Palazzo Sforza Cesarini, dedicata ai bozzetti degli artisti che hanno partecipato alla selezione del Maestro ospite dell’edizione 2026.

Venerdì 12 giugno prenderanno il via le attività tradizionali con lo spelluccamento dei fiori, l’esposizione dei bozzetti e l’inizio della tracciatura dei disegni lungo Via Italo Belardi. In serata spazio alla musica con il concerto della Luca Guadagni Band.

Sabato 13 giugno sarà dedicato alla posa dei petali, alle visite guidate nel Palazzo Sforza Cesarini e agli spettacoli culturali, tra cui la sfilata di moda “Sotto il cielo di Genzano 2026”.

Domenica 14 giugno si entrerà nel cuore della manifestazione con l’inaugurazione ufficiale della 248ª Infiorata, la presenza della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, la Processione del Corpus Domini e il tradizionale spettacolo pirotecnico serale.

Lunedì 15 giugno, infine, si svolgeranno la sfilata storica in costume e il celebre “Spallamento”, il momento conclusivo più amato dai bambini e simbolo della natura effimera dell’opera floreale.

Mostre, visite guidate e patrimonio culturale

Oltre all’Infiorata, il programma offrirà numerose opportunità per scoprire il patrimonio storico e artistico di Genzano.

Palazzo Sforza Cesarini ospiterà la Collezione Hager-Sportelli, con oltre cento opere tra dipinti, incisioni e sculture che spaziano dal Seicento al Novecento. Saranno inoltre visitabili le Grotte Comunali e le esposizioni temporanee allestite per l’occasione.

L’Infiorata conferma Genzano capitale dell’arte floreale

Con quasi due secoli e mezzo di storia, la Tradizionale Infiorata di Genzano continua a rappresentare uno degli eventi culturali più importanti del Lazio e una delle manifestazioni di arte effimera più conosciute al mondo.

L’edizione 2026, dedicata agli ottant’anni della Repubblica Italiana, punta a rafforzare ulteriormente il legame tra tradizione, cultura e promozione del territorio, confermando Genzano come una delle principali destinazioni turistiche dei Castelli Romani nel mese di giugno.