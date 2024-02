Influencer social media: solo 1 su 5 indica pubblicità – Indagine Ue

La mancanza di trasparenza degli influencer europei

Un’indagine condotta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori di 22 Stati membri, della Norvegia e dell’Islanda ha rivelato che il 97% degli influencer attivi in Europa pubblica contenuti commerciali, ma solo il 20% di loro indica in modo sistematico che si tratta di pubblicità. L’obiettivo dell’indagine era quello di verificare se gli influencer rispettassero la normativa Ue sui consumatori che richiede la trasparenza nelle attività pubblicitarie. Tuttavia, solo il 36% dei profili verificati è registrato come commerciante a livello nazionale, nonostante il 78% di loro svolga un’attività commerciale.

La mancanza di informazioni aziendali e l’uso improprio delle etichette

L’indagine ha rivelato che il 30% degli influencer non fornisce alcun dettaglio aziendale sui propri post, come indirizzo e-mail, nome della società, indirizzo postale o numero di registrazione. Inoltre, il 38% di loro non utilizza le etichette della piattaforma per rivelare i contenuti commerciali, come ad esempio la levetta “partnership a pagamento” su Instagram. Al contrario, questi influencer optano per diciture diverse come “collaborazione” (16%), “partnership” (15%) o ringraziamenti generici al marchio partner (11%). Solo il 40% degli influencer controllati ha reso visibile l’informativa durante l’intera comunicazione commerciale.

Ulteriori azioni di controllo e misure di applicazione

Dopo l’indagine iniziale, 358 influencer sono stati selezionati per ulteriori indagini. Le autorità nazionali li contatteranno per chiedere loro di rispettare le regole vigenti e, se necessario, saranno intraprese ulteriori azioni di controllo in conformità con le procedure nazionali. La Commissione analizzerà i risultati dell’indagine anche alla luce degli obblighi legali delle piattaforme ai sensi della Digital Service Act e adotterà le misure di applicazione necessarie, se del caso. È fondamentale che gli influencer si impegnino a fornire informazioni trasparenti e precise sui contenuti pubblicitari che pubblicano, al fine di tutelare i consumatori e garantire una corretta comunicazione commerciale.

