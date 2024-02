Infortunio di Gaia durante il serale degli Amici: la reazione nel backstage

Amici: Gaia riceve la maglia d’oro in modo sorprendente

Nella puntata di oggi di Amici, andata in onda su Canale 5, è avvenuto un momento davvero speciale. Durante il pomeriggio, dopo le sfide di ballo e canto, Raimondo Todaro ha chiesto a Maria De Filippi di poter parlare con la sua allieva Gaia. La conduttrice si è collegata con la casetta, dove la ballerina si trovava a causa di un infortunio al ginocchio. Gaia è stata colta di sorpresa mentre si trovava sul divano a bere una tisana al finocchio e con il ghiaccio sul ginocchio.

Totalmente sbalordita, Gaia ha fatto un giro panoramico della casetta prima di mettersi in fretta giubbotto e scarpe per raggiungere la conduttrice. Durante il suo percorso da casa allo studio di Amici, Maria ha commentato in modo surreale la situazione. Una volta arrivata, Gaia è stata accolta da un grande applauso e ha ascoltato il verdetto del suo professore, Raimondo Todaro. Ma la preoccupazione è svanita quando il coreografo le ha comunicato il vero motivo per cui voleva vederla.

Todaro ha elogiato Gaia per il suo percorso nella scuola e ha annunciato che le avrebbe consegnato la maglia d’oro. La ballerina è scoppiata in lacrime, non aspettandosi una notizia del genere così presto. Emozionata e incredula, ha ringraziato Maria De Filippi e il suo professore per averle cambiato completamente la vita.

Dopo l’emozionante momento, Maria ha chiesto a Gaia di tornare nella casetta per continuare a riposare il ginocchio. Ma la conduttrice non ha resistito alla tentazione di sbirciare nuovamente la ballerina nel backstage per vedere la sua reazione. Le telecamere hanno ripreso Gaia mentre, dopo essersi assicurata che non ci fosse nessuno, si è lasciata andare a un esilarante balletto “vittorioso” per festeggiare il traguardo raggiunto. Un momento davvero epico che ha divertito non solo il pubblico in studio, ma anche i telespettatori a casa.

