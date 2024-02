Infortunio sci Goggia: Brignone fiduciosa nella ripresa di Sofia

Federica Brignone sostiene Sofia Goggia dopo l’incidente in allenamento

La campionessa di sci alpino Federica Brignone ha inviato un messaggio di solidarietà alla sua collega Sofia Goggia, che ha subito una grave frattura alla gamba destra durante un allenamento. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico e costringerà Goggia a fermarsi per un periodo di tempo indefinito.

Un duro colpo per Sofia Goggia

Sofia Goggia, una delle atlete più forti e determinate nel mondo dello sci alpino, ha subito un duro colpo durante un allenamento. La frattura a tibia e malleolo della sua gamba destra ha richiesto un intervento chirurgico immediato, che ha costretto l’atleta a fermarsi e a rinunciare alle prossime competizioni.

Il messaggio di sostegno di Federica Brignone

Federica Brignone, una delle più grandi sciatrici italiane, ha voluto inviare un messaggio di sostegno a Sofia Goggia in questo momento difficile. Brignone ha dichiarato: “Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà”. Queste parole testimoniano la solidarietà e l’ammirazione che Brignone nutre per la sua collega, sottolineando la forza e la determinazione di Goggia nel superare le avversità.

In conclusione, l’incidente subito da Sofia Goggia durante un allenamento è un duro colpo per l’atleta e per il mondo dello sci alpino. Tuttavia, il messaggio di sostegno di Federica Brignone rappresenta un segno di solidarietà e di incoraggiamento per Goggia. Speriamo che Sofia possa riprendersi al più presto e tornare a gareggiare con la sua consueta grinta e determinazione.

