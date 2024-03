Inganni e Passioni a ‘Tempesta d’Amore’: Anticipazioni Settimanali dal 25 al 29 Marzo 2024

Alexandra e il Gioco delle Manipolazioni

In una torbida lotta tra sentimenti contrastanti per Christoph, Alexandra si lascia coinvolgere nei loschi piani di Markus contro Saalfeld. Durante un picnic in montagna, però, rischia di perdere il controllo della situazione, mettendo in pericolo il suo vero intento…

Gerry e la Difficile Scelta

Shirin si trova di fronte alla decisione di Gerry di rivendicare i suoi diritti sul salone di bellezza e chiede il reintegro di Helene. Ferita dall’accaduto, decide di prendere una pausa dal suo rapporto con il fidanzato, lasciando Gerry solo con le sue riflessioni…

Successi e Drammi per Josie

Josie vive un momento di gioia e successo quando le viene affidato un importante ordine di cioccolatini da una famosa catena gastronomica. Tuttavia, la felicità è di breve durata quando un messaggio inaspettato sconvolge la serenità di Leon, Yvonne ed Erik…

Intrighi e Confronti per Vanessa e Michael

Carolin sconvolge Vanessa e Michael con la sua reazione imprevedibile. Mentre il medico affronta la fidanzata per chiarire le cose, Carolin prova a scusarsi con una giustificazione che, però, non convince appieno Vanessa. La tensione tra le due donne è palpabile…

Gerry e i Dubbi sul Futuro

Mentre Gerry cerca consigli da Erik, Helene si rende conto della sofferenza del figlio e prende una decisione che potrebbe segnare il loro destino per sempre…

Confronti e Conflitti per Vanessa e Carolin

Vanessa chiede a Michael di intervenire tra lei e Carolin, cercando di risolvere una situazione sempre più tesa. Il confronto al lago tra le tre donne porta a un momento di intimità che scuote profondamente le dinamiche del gruppo…

Rivelazioni e Inganni tra Alexandra e Christoph

Alexandra, per ottenere il supporto di Christoph, svela a quest’ultimo i loschi intenti degli Schwarzbach dietro la vendita dell’ala est del Fürstenhof. Mentre Christoph sembra sostenere Alexandra, Werner firma un contratto di cui presto si pentirà…

Josie e le Sue Bancarelle

Josie si sente in colpa per il licenziamento di Leon e cerca di aiutarlo nella ricerca di un nuovo impiego. Tuttavia, le mosse azzardate della ragazza finiscono per coinvolgere Thormann in una situazione complicata…

Gerry e i Conflitti del Cuore

Gerry, alle prese con la crisi con Shirin, si trova a dover confrontare i suoi dubbi sulla relazione. Il confronto con la fidanzata lo porta a mettere in discussione le dinamiche della loro storia, portando la coppia sull’orlo di una rottura definitiva…

Amori, Rivelazioni e Tradimenti

Le relazioni tra i personaggi si intrecciano in modi imprevedibili e sorprendenti. Mentre le tensioni si moltiplicano, ognuno è costretto a confrontarsi con i propri sentimenti più profondi, rivelando le vulnerabilità nascoste e i segreti sepolti…