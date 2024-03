Innovativa collaborazione per l’istruzione: Valditara e il Ministro egiziano Hegazy firmano un accordo di cooperazione

Durante la significativa visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Egitto, il Ministro dell’Istruzione e del Merito italiano, Giuseppe Valditara, e il corrispettivo egiziano, Reda Hegazy, hanno stretto un Memorandum di Intesa che apre le porte a un’innovativa collaborazione nel settore dell’istruzione.

Una mossa strategica per promuovere lo sviluppo bilaterale

In linea con l’importanza attribuita all’istruzione nel Piano Mattei, l’incontro tra Valditara e Hegazy e la firma del Memorandum segnano un passo decisivo per rafforzare i legami tra Italia ed Egitto. Questa partnership strategica mira a favorire lo sviluppo reciproco e la crescita economica di entrambe le nazioni.

Un impegno per l’eccellenza nella formazione professionale

Valditara ha sottolineato l’impegno dell’Italia a collaborare con l’Egitto per promuovere una formazione professionale di alta qualità. L’obiettivo è sviluppare percorsi tecnico-professionali di eccellenza e istituire Its Academy per sostenere la crescita economica di entrambi i paesi. La promozione della lingua italiana è considerata fondamentale per acquisire competenze tecniche adatte alle esigenze dei rispettivi sistemi produttivi, promuovendo una maggiore integrazione tra le due realtà.

Rinforzare la cooperazione nel settore dell’istruzione

Il Memorandum punta a potenziare la collaborazione tra il sistema scolastico italiano ed egiziano, con particolare attenzione alla formazione dei docenti di lingua italiana e agli scambi di studenti e docenti. L’obiettivo è migliorare la qualità dei percorsi formativi e aumentare le opportunità di mobilità nel settore dell’istruzione tecnica e professionale, promuovendo una maggiore connessione tra istruzione e lavoro, soprattutto nei settori chiave come l’energia, il turismo, l’industria, la meccatronica, il tessile, l’agrifood e la salute.

Una collaborazione concreta: il caso della Scuola Don Bosco del Cairo

Un esempio tangibile di questa collaborazione è l’istituzione di un nuovo percorso educativo presso la Scuola italiana Don Bosco del Cairo. Questo percorso prevede 4 anni di scuola tecnica seguiti da 2 anni di formazione post-diploma in collaborazione con l’ITS Academy Malignani di Udine. Gli studenti egiziani con un diploma tecnico avranno la possibilità di iscriversi a questi percorsi specializzati, aprendo nuove opportunità di apprendimento e di carriera.

Sostenere l’apprendimento e la mobilità

Grazie a questo accordo, si mira non solo a incentivare l’apprendimento e la mobilità professionale in Italia per i giovani egiziani già formati nella lingua e nella cultura italiana, ma anche a sostenere le imprese di entrambi i paesi che operano sia in Italia che in Egitto. Questa iniziativa non solo favorirà lo scambio culturale e professionale tra le due nazioni ma contribuirà anche a rafforzare i legami economici e sociali tra Italia e Egitto, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Con la firma di questo Memorandum, si delinea un nuovo capitolo di collaborazione e crescita condivisa nel campo dell’istruzione, promuovendo l’innovazione e la formazione di eccellenza per le generazioni presenti e future.