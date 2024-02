Insegnante accoltellata a scuola a Varese: studente arrestato

Insegnante accoltellata a scuola: arrestato studente

Questa mattina, intorno alle 8, una tragica aggressione si è verificata presso l’istituto Enaip di Varese. Un insegnante di 57 anni è stata accoltellata da uno studente, che è stato immediatamente arrestato. La vittima è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso, presentando tre ferite alla schiena, ma fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni, secondo quanto riportato da ‘Varese News’.

Solidarietà e impegno del ministro Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua personale solidarietà e vicinanza alla docente aggredita, sottolineando la gravità dell’episodio. Ha inoltre ribadito l’impegno del governo nel non lasciare soli i docenti e tutto il personale scolastico, garantendo la tutela della loro dignità professionale e della loro incolumità. Valditara ha annunciato che lo Stato si costituirà parte civile per il danno di immagine arrecato con questa aggressione, poiché considera che chi aggredisce un insegnante aggredisce lo Stato stesso e deve risponderne.

Responsabilità educativa dei genitori e riforma del voto in condotta

Il ministro Valditara ha sottolineato l’importanza che i genitori si assumano la responsabilità educativa dei propri figli, in base a quanto previsto dall’ordinamento giuridico. Ha inoltre evidenziato l’urgenza che il Parlamento approvi al più presto il disegno di legge del governo sul voto in condotta. Questa riforma mira a ridare peso al comportamento degli studenti nella valutazione complessiva e a rendere obbligatorie le attività di solidarietà sociale per coloro che compiono atti illeciti. L’obiettivo è ripristinare il valore del rispetto e indurre gli studenti a riflettere concretamente sui doveri che derivano dalla loro appartenenza alla comunità scolastica.

“È necessario che si ripristini il valore del rispetto e che lo studente sia indotto a riflettere in modo concreto sui doveri che discendono dal suo appartenere alla comunità” conclude Valditara.

Questo tragico episodio mette in luce la necessità di affrontare seriamente il problema della violenza nelle scuole e di adottare misure concrete per garantire la sicurezza degli insegnanti e degli studenti. Speriamo che le parole del ministro Valditara si traducano in azioni efficaci per prevenire simili episodi in futuro.

About The Author