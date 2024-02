Insegnante di ginnastica condannato a 2 anni per molestie su allieve

Condanna sospesa per insegnante di ginnastica accusato di molestie

Un insegnante di educazione fisica di un istituto tecnico milanese è stato condannato oggi in primo grado a due anni di carcere con pena sospesa per presunte molestie nei confronti di quattro studentesse. L’uomo, all’epoca cinquantenne, era accusato di violenza sessuale da otto allieve, ma è stato assolto per quattro casi per il fatto di minore gravità e le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.

Il processo e la sentenza

La quinta sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Elisabetta Canevini, ha emesso la sentenza dopo aver esaminato la vicenda che risale al periodo tra settembre 2016 e il 2017. Durante il dibattimento, è emerso che l’insegnante, che era anche osteopata, avrebbe molestato e fatto apprezzamenti a sfondo sessuale a otto studentesse, all’epoca tra i 15 e i 18 anni. Le accuse comprendevano violenza sessuale pluriaggravata dalla minore età e dalle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle vittime, nonché dall’aver commesso alcuni dei fatti all’interno della scuola e in qualità di incaricato di pubblico servizio. L’imputato ha sempre dichiarato la sua innocenza. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.

La conclusione del processo

Nonostante la condanna, l’insegnante di ginnastica otterrà la sospensione della pena, evitando quindi il carcere effettivo. Questa decisione è stata presa in considerazione delle attenuanti generiche e del fatto che quattro delle accuse sono state ritenute di minore gravità. La sentenza ha sollevato diverse reazioni, soprattutto tra le vittime e i loro familiari, che speravano in una condanna più severa. Tuttavia, il verdetto del Tribunale rappresenta solo la conclusione della fase di primo grado del processo. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli sviluppi futuri di questa vicenda.

