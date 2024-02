Insulti razzisti al padre di Endrick durante il Preolimpico Sudamerica

Razzismo nel calcio: Insulti razzisti durante la partita Venezuela-Brasile

Durante la partita di qualificazione olimpica tra Venezuela e Brasile, giocata a Caracas, si è verificato un episodio di razzismo che dimostra come il problema persista anche nel mondo dello sport. Nonostante l’ideale olimpico di inclusione e diversità, alcuni spettatori hanno rivolto insulti razzisti al padre di Endrick, giovane talento brasiliano, presente in tribuna. Il giocatore stesso ha condiviso un video sui social media per documentare l’accaduto.

La partita si è conclusa con la vittoria del Brasile per 2-1, grazie ai gol di Mauricio e Guilherme Biro, entrambi con l’assist di Endrick, un promettente calciatore già acquistato dal Real Madrid ma attualmente in prestito al Palmeiras a causa della sua età.

La Confederazione brasiliana di calcio (CBF) ha espresso solidarietà al calciatore e a suo padre, chiedendo l’intervento della Confederazione sudamericana (CONMEBOL) e delle autorità locali. Al momento, non è stata ancora ricevuta alcuna risposta.

Classifica delle qualificazioni olimpiche del Sudamerica

Nel girone finale delle qualificazioni olimpiche del Sudamerica, il Brasile si posiziona al secondo posto con tre punti, dietro al Paraguay con quattro punti e davanti all’Argentina con due punti e al Venezuela con un punto.

