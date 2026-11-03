Intelligenza artificiale e inclusione sociale: Fastweb + Vodafone forma 15 giovani a Milano

Ultimo aggiornamento il 3 Novembre 2026 by Emiliano Belmonte

Quattro lezioni dedicate all’AI per gli studenti sostenuti dalla Fondazione Don Gino Rigoldi. Il progetto punta a sviluppare competenze digitali, pensiero critico e nuove opportunità per il futuro.

Milano, 3 novembre 2026 – L’intelligenza artificiale come strumento di formazione, inclusione sociale e crescita personale. È questo l’obiettivo della collaborazione tra Fastweb + Vodafone e la Fondazione Don Gino Rigoldi, che porterà 15 studenti e studentesse a partecipare a un percorso educativo dedicato alle competenze digitali e alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

L’iniziativa prenderà il via il 7 novembre nell’ambito del progetto Borse di Studio “Gianfranco De Martini”, attraverso il quale la Fondazione sostiene ogni anno giovani meritevoli provenienti da famiglie in difficoltà, accompagnandoli dal penultimo anno delle scuole superiori fino al conseguimento della laurea triennale.

Il programma prevede quattro incontri sull’intelligenza artificiale, una testimonianza aziendale e una visita guidata allo STEP FuturAbility District di Milano, lo spazio tecnologico dedicato alla divulgazione scientifica e alla trasformazione digitale.

Formazione sull’intelligenza artificiale: quattro incontri per conoscere l’AI

Il percorso formativo organizzato da Fastweb + Vodafone si articolerà in quattro lezioni di due ore ciascuna, con attività interattive e gamificate che consentiranno ai partecipanti di sperimentare direttamente le piattaforme di intelligenza artificiale.

L’obiettivo è utilizzare l’AI per comprendere l’AI stessa, sviluppando competenze pratiche e una maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della tecnologia.

Il primo incontro sarà dedicato all’intelligenza artificiale generativa, al funzionamento dei modelli linguistici e ai processi attraverso i quali vengono allenati. Gli studenti approfondiranno anche il rischio delle cosiddette allucinazioni dell’AI, imparando a valutare criticamente le risposte prodotte dagli strumenti digitali.

Un sondaggio iniziale permetterà di individuare il livello di conoscenza dei partecipanti e le loro aspettative, così da adattare i contenuti delle lezioni successive.

Il secondo incontro si concentrerà sulle applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale, dai programmi per conversazione e ragionamento al coding e vibecoding, fino agli strumenti per immagini, video e ricerca.

La terza lezione affronterà invece le possibilità di utilizzo dell’AI nello studio e nel mondo del lavoro, mentre l’ultimo appuntamento sarà dedicato alle questioni etiche, ecologiche e politiche legate all’intelligenza artificiale.

Dalla teoria alla pratica: gli studenti incontrano gli esperti di Fastweb + Vodafone

La formazione non si limiterà alle lezioni. Il progetto prevede anche l’intervento di un dipendente Fastweb + Vodafone esperto di intelligenza artificiale, che racconterà come questa tecnologia venga utilizzata quotidianamente all’interno dell’azienda.

Gli studenti potranno inoltre visitare lo STEP FuturAbility District, situato in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano, per vivere un’esperienza diretta della trasformazione digitale.

Inaugurato a fine maggio 2022, STEP ha accolto oltre 130mila visitatori e propone attività di divulgazione scientifica, workshop, percorsi didattici per le scuole e laboratori domenicali gratuiti dedicati ai ragazzi e alle famiglie.

Fastweb + Vodafone: competenze digitali per creare nuove opportunità

La collaborazione con la Fondazione Don Gino Rigoldi rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno di Fastweb + Vodafone per rendere la formazione digitale accessibile, in particolare ai giovani.

«Per Fastweb + Vodafone è un privilegio poter sostenere una realtà come la Fondazione Don Gino Rigoldi, che grazie a decenni di presenza diretta nei contesti più difficili della città è attenta a chi è in difficoltà e in particolare ai giovani e ai minori di ogni paese, etnia, lingua e cultura. Il percorso formativo che proponiamo agli studenti e alle studentesse della Fondazione è un’ulteriore testimonianza dell’impegno di Fastweb + Vodafone nel rendere accessibili e comprensibili le competenze digitali fondamentali, soprattutto ai giovani, così che possano diventare cittadini consapevoli e avere gli strumenti necessari per cogliere le opportunità e vincere le sfide che la vita porrà loro davanti», ha dichiarato Anna Lo Iacono, Head of ESG di Fastweb + Vodafone.

Fondazione Don Gino Rigoldi: l’importanza di un uso consapevole dell’AI

Per la Fondazione Don Gino Rigoldi, impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa dei giovani e dei minori a rischio di emarginazione, la conoscenza dell’intelligenza artificiale rappresenta anche un’opportunità di emancipazione.

«L’intelligenza artificiale rappresenta una trasformazione profonda che porta con sé grandi opportunità, ma anche complessità e rischi che non possiamo ignorare», ha dichiarato Pierfilippo Pozzi, Direttore della Fondazione Don Gino Rigoldi. «Per questo non basta insegnare ai ragazzi ad usare questi strumenti: dobbiamo aiutarli a conoscerne i limiti e le implicazioni. Apprezziamo particolarmente che questo percorso affronti in modo esplicito e critico i nodi etici, ecologici e politici dell’AI. Solo sviluppando un pensiero autonomo e una consapevolezza profonda i nostri giovani potranno governare la tecnologia anziché subirla, trasformando il merito e lo studio in una reale occasione di emancipazione e riscatto sociale. La collaborazione con Fastweb + Vodafone sul progetto Borse di Studio “Gianfranco De Martini” va esattamente in questa direzione».

Fastweb Digital Academy e LV8, i progetti per ridurre il divario digitale

La partnership si inserisce in una strategia più ampia di Fastweb + Vodafone dedicata alla diffusione delle competenze digitali tra i cittadini.

Tra le iniziative figura Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni digitali che offre corsi gratuiti e aperti a tutti, con l’obiettivo di rafforzare le competenze di lavoratrici e lavoratori.

Dal 2016, anno della sua nascita, l’Academy ha coinvolto oltre 1 milione e 380mila partecipanti, erogato più di 1.800 corsi in live-streaming e realizzato 190 video-corsi disponibili online.

Un altro progetto è LV8, il learning game sviluppato secondo il framework europeo DigComp3.0 per favorire l’acquisizione di competenze digitali concrete.

Lanciato nel giugno 2021 per coinvolgere i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet, LV8 si rivolge oggi agli studenti delle scuole superiori, con particolare attenzione a quelli maggiormente esposti al rischio di esclusione.

Nell’anno scolastico in corso, Fastweb + Vodafone collabora con Next Level, che lo scorso anno ha formato oltre 8mila studenti attraverso LV8 – Missione Futuro, e con Gi Edu, la divisione di Gi Group che favorisce il collegamento tra scuola, università, percorsi post-diploma e mondo del lavoro.

Gi Edu ha integrato la propria offerta formativa con LV8 e con lezioni basate sulla metodologia learning by doing, dedicate a Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Fake News al tempo dell’AI.

Anche STEP FuturAbility District rientra nell’impegno dell’azienda per la digitalizzazione del Paese, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere le tecnologie emergenti e acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro.