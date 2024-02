Inter-Salernitana 4-0: Inzaghi trionfa con una vittoria schiacciante da 10 e lode

L’Inter domina la Salernitana: 4-0

L’Inter ha vinto con un netto 4-0 contro la Salernitana nella partita di oggi per la 25esima giornata della Serie A, consolidando la sua posizione in testa alla classifica. La squadra di Inzaghi ha dimostrato la sua superiorità già nel primo tempo, segnando tre gol in rapida successione. Thuram ha aperto le danze al 17′, seguito da Lautaro al 19′ e Dumfries al 40′. Nel finale, Arnautovic ha siglato il quarto gol al 90′. Con questa vittoria, l’Inter raggiunge i 63 punti, con un vantaggio di 10 punti sulla Juventus. La Salernitana, con il nuovo allenatore Liverani al debutto in panchina, rimane ultima in classifica con soli 13 punti.

Il dominio dell’Inter nel primo tempo

L’Inter ha iniziato la partita in modo aggressivo, sfiorando il gol già nei primi minuti. Bastoni ha colpito il palo con un colpo di testa, seguito da Thuram che ha trovato la traversa con un tiro ravvicinato. La capolista è stata premiata per il suo forcing al 17′, quando Carlos Augusto ha crossato rasoterra per Thuram, che ha depositato il pallone in rete con un piatto: 1-0. Pochi minuti dopo, al 19′, è stato il turno di Lautaro di segnare, grazie a un assist di Carlos Augusto. La Salernitana non è riuscita a mettere in difficoltà la difesa dell’Inter e la squadra di casa ha potuto gestire il gioco senza sforzo. Al 40′, un’azione di Barella ha messo in crisi la retroguardia ospite, con Pasalidis che rischiava un autogol e Dumfries che ha segnato il terzo gol dopo il salvataggio di Ochoa: 3-0. Prima dell’intervallo, l’Inter aveva già chiuso la partita.

Un secondo tempo tranquillo per l’Inter

Con il risultato già acquisito, il secondo tempo è stato poco più di un allenamento per l’Inter. Al 51′, Ochoa ha compiuto un’ottima parata su un tiro al volo di Calhanoglu, dimostrando le sue abilità. Al 62′, Ochoa è stato attento su un colpo di testa di De Vrij. Prima del fischio finale, Arnautovic ha cercato la gloria su un assist di Barella, ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Tuttavia, al 90′, Arnautovic è riuscito a segnare il quarto gol, portando il punteggio finale a 4-0. L’Inter ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità e continua a marciare verso il titolo di campione d’Italia.

