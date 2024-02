Interpretare il significato di “San Valentino ogni fiore è una frase”

San Valentino: il linguaggio dei fiori per esprimere l’amore

San Valentino è una festa in cui i fiori diventano i protagonisti per comunicare i sentimenti che spesso non riusciamo a esprimere a parole. Ma attenzione, ogni pianta e ogni colore ha un significato diverso. Stefano Pagano, giardiniere e conduttore del programma E-Garden su Italia1, spiega che oltre al colore, anche il numero di fiori regalati ha un’importanza numerologica da rispettare. Ecco cosa simboleggiano i diversi numeri di rose:

Una rosa : amore a prima vista.

Tre rose : amore sincero.

Sette rose : amore eterno.

Quindici rose : chiedere scusa.

Trentatré rose : amore profondo e inestimabile.

Cento rose: devozione totale.

Ma non è solo il numero a comunicare un messaggio, anche il colore delle rose ha un significato. La rosa rossa è il simbolo della passione intensa, mentre la rosa gialla può indicare gelosia o diffidenza. La rosa bianca rappresenta l’innocenza e l’amore puro, mentre la rosa arancione è un omaggio al fascino e alla bellezza. Le rose blu invece sottolineano il mistero e la saggezza dell’amato/a.

Fiori speciali per un amore da favola

Oltre alle rose, ci sono altri fiori che possono essere protagonisti di un San Valentino speciale. Ad esempio, il tulipano, un fiore molto amato in oriente e simbolo di un amore profondo e infinito. Secondo Stefano Pagano, potrebbe essere un’idea regalare anche i bulbi di tulipano, da piantare insieme e vedere sbocciare nel tempo. Tuttavia, bisogna ricordare che i tulipani sono fiori nobili ma effimeri, quindi bisogna prestare attenzione alla loro cura.

Un’altra pianta che merita di essere riscoperta per San Valentino sono i garofani, in particolare quelli rossi. Se si vuole stupire una persona ancora da conquistare, si può optare per rami fioriti, come quelli di pesco, simbolo di una storia che promette frutti.

Piante per un amore duraturo

Non tutti amano i fiori recisi, quindi un’alternativa può essere regalare una pianta da tenere sul balcone o da trapiantare in giardino. Un’orchidea è perfetta per chi apprezza l’eleganza e la perfezione, in quanto può durare anche 3-4 mesi. Le primule e le viole sono invece piante meno “pretenziose” delle orchidee, adatte a un amore giovane e romantico. Un’altra pianta adatta a esprimere amore e speranza è il “nontiscordardime”, chiamato anche talco celeste, che cresce bene all’ombra e su terreni soffici.

In conclusione, i fiori sono un modo meraviglioso per comunicare i nostri sentimenti a San Valentino. Ogni pianta e ogni colore ha un significato diverso, quindi è importante scegliere con cura il messaggio che si vuole trasmettere. Che sia un amore a prima vista, un amore sincero o un amore eterno, i fiori saranno sempre un regalo speciale per celebrare l’amore.

About The Author