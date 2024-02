Interrogatorio fermati strage Palermo: ultime news

Interrogatorio di garanzia per il muratore accusato di una strage familiare

Oggi, mercoledì 14 febbraio, si terrà l’interrogatorio di garanzia di Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni accusato di aver sterminato la sua famiglia e di Sabrina Fina e Massimo Carandente, una coppia disoccupata, accusata di complicità nella strage familiare. L’interrogatorio avrà luogo davanti al gip di Termini Imerese (Palermo) in mattinata.

Dettagli agghiaccianti emergono dai primi esami medico legali

Secondo i primi esami medico legali, i due figli di Barreca, Kevin di 15 anni ed Emanuel di 5 anni, sarebbero stati torturati prima di essere uccisi. Gli esami hanno rivelato segni di tortura causati da attizzatoi e catene. Entrambi i ragazzini sono stati soffocati, con il maggiore trovato legato a un lettino con una catena. Per tutti e tre i corpi, l’accusa è di omicidio e soppressione di cadavere. Secondo la Procura termitana, la coppia accusata di complicità avrebbe istigato Barreca, dicendogli che i figli erano posseduti da Satana. La coppia si dichiara innocente.

Autopsie previste per sabato sulle tre vittime

Sabato saranno eseguite le autopsie sui cadaveri delle tre vittime. Questo passo cruciale nell’indagine potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della strage familiare. Gli esami post-mortem saranno condotti per determinare le cause esatte della morte e raccogliere prove che potrebbero essere utili nel processo. Le autopsie potrebbero fornire ulteriori informazioni sulle torture subite dai due ragazzi e confermare o smentire le accuse di complicità contro la coppia. La polizia e la Procura termitana stanno lavorando a stretto contatto per fare luce su questo tragico evento e portare i responsabili di fronte alla giustizia.

