"Inter's Influence Shines in Kanye West's New Album: Featuring the Curva Nord" - avvisatore.it

Kanye West annuncia il nuovo album “Voltures 1” in collaborazione con Ty Dolla Sign

Kanye West ha fatto una grande sorpresa ai suoi fan sabato, annunciando l’uscita imminente del suo ultimo album intitolato “Voltures 1”. Il rapper americano ha lavorato a questo progetto insieme a Ty Dolla Sign, un altro artista di grande talento. L’album è stato molto atteso dai fan di entrambi gli artisti, che non vedono l’ora di ascoltare la loro collaborazione.

La Curva Nord citata nel nuovo album di Kanye West

Una delle sorprese più interessanti dell’album “Voltures 1” è la presenza della Curva Nord, il cuore del tifo nerazzurro, nelle tracce “Carnival” e “Stars”. In entrambe le canzoni, la Curva Nord è citata come “Choir Vocals” in “Carnival” e “Crowd Vocals” in “Stars”. Questa collaborazione insolita ha coinvolto anche Federico Secondomè e ZLYAH, che si sono uniti alla Curva Nord per creare parti corali uniche.

L’influenza calcistica nella canzone “Carnival”

La canzone “Carnival” dell’album “Voltures 1” ha un’interessante influenza calcistica. Inizialmente, il titolo del brano era “Hoolygans”, ma è stato successivamente cambiato. La canzone si apre e si chiude con un coro in inglese, senza alcun accompagnamento musicale. Questo coro coinvolge la Curva Nord, che ha condiviso la notizia sulla propria storia Instagram, dimostrando così il loro coinvolgimento nel progetto.

Questo è solo un assaggio di ciò che i fan potranno ascoltare nell’album “Voltures 1” di Kanye West e Ty Dolla Sign. La collaborazione con la Curva Nord e gli altri artisti promette di essere un’esperienza unica e coinvolgente. Non vediamo l’ora di ascoltare il risultato finale e di vedere come questa inusuale collaborazione si tradurrà in musica.

About The Author