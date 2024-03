Intrighi amorosi e segreti in We Were Liars: il nuovo progetto di Julie Plec - Occhioche.it

Prime Video, lo scorso anno, ha dato il via al progetto della serie tv We Were Liars, ispirata al bestseller di E. Lockhart. La trama si dipana su un’isola privata al largo della costa del Massachusetts, dove una storia d’amore tragica e un thriller sull’amnesia tengono il pubblico con il fiato sospeso. Il romanzo per giovani adulti ha conquistato numerosi lettori in tutto il mondo, scalando le classifiche dei bestseller del New York Times.

Il trio di protagoniste di We Were Liars

Il cast di We Were Liars vede Mamie Gummer, Caitlin FitzGerald e Candice King come interpreti principali. Gummer vestirà i panni di Carrie Sinclair, figlia di un potente magnate dei media, alle prese con una complicata estate sull’isola di famiglia. FitzGerald darà vita a Penny Sinclair, una donna riservata che gestisce un allevamento di golden retriever e affronta le difficoltà del divorzio. Infine, Candice King interpreterà Bess Sinclair, giovane madre e moglie perfetta la cui vita apparentemente impeccabile nasconde segreti che potrebbero sconvolgere tutto quanto.

Julie Plec e il team dietro le quinte

Vernon Sanders, responsabile della televisione per Amazon e MGM Studios, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di We Were Liars su Prime Video, sottolineando la capacità dei creatori di dare vita a personaggi complessi e storie coinvolgenti. Erin Underhill, presidente di Universal Television, ha elogiato il mistero psicologico di Lockhart, definendolo una combinazione di amore, dramma familiare e colpi di scena imperdibili. Le produttrici esecutive Julie Plec e Carina Adly MacKenzie si sono dichiarate entusiaste di portare sullo schermo questa affascinante storia, ringraziando l’autore per unirsi al team creativo dietro le quinte. Universal Television e Amazon Studios collaborano per dare vita a We Were Liars, un progetto che promette di catturare l’attenzione del pubblico in tutto il mondo.

We Were Liars: tra amore, segreti e mistero

La serie, arricchita dalla presenza di Julie Plec e Carina Adly MacKenzie come produttrici esecutive, promette di regalare al pubblico un mix irresistibile di elementi narrativi avvincenti. Con uno sguardo attento alle dinamiche familiari, ai segreti celati e alle bugie svelate, We Were Liars si profila come una produzione destinata a tenere incollati gli spettatori allo schermo. E. Lockhart, autore del romanzo originale, si unisce al team di sceneggiatori e produttori per garantire una trasposizione fedele e coinvolgente della sua opera. We Were Liars è un progetto ambizioso che si preannuncia come una delle prossime serie tv da non perdere, capace di emozionare e intrigare il pubblico di ogni angolo del globo.