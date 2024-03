Intrighi e amore a Terra Amara: le vicende dell’appalto e dei sentimenti

Nella scena della puntata di Terra Amara del 6 marzo 2024, Zuleyha e Colak si preparano per la competitiva gara d’appalto di agrumi per l’esercito turco, promossa dal Ministero della Difesa. Betul si confida con Abdulkadir svelando l’importo proposto dal capo per assicurarsi la vittoria, portando Abdulkadir a rivelare sentimenti inaspettati verso di lei. Questi nuovi dubbi lo spingono a condividere le informazioni con Hakan, il quale decide di fare altrettanto con una persona speciale. Nel frattempo, l’imprenditore consiglia ad Altun di fare un’offerta leggermente inferiore per posizionarsi meglio nella gara.

La vittoria e le tensioni alla Adnan Yaman Holding

La puntata successiva, andata in onda il 7 marzo 2024, vede la Adnan Yaman Holding aggiudicarsi l’appalto, grazie alle rivelazioni di Abdulkadir, portando gioia in tutta la regione tranne che in Colak, visibilmente arrabbiato per l’esito. La tensione tra Gaffur e Rasit cresce, con quest’ultimo che fatica ad accettare l’autorità di Gaffur come capo dei braccianti. Nel frattempo, l’attrazione di Cevriye verso Gaffur aumenta, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla trama. Resta da scoprire quali saranno gli sviluppi futuri di Terra Amara, la soap opera che continua ad intrigare e coinvolgere il pubblico televisivo di Mediaset.