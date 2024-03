Intrighi e passione: Terra Amara, la serie turca che conquista il cuore degli spettatori

La trama della puntata del 5 marzo 2024

Nell’episodio di Terra Amara trasmesso il 5 marzo 2024, Colak si impegna a partecipare a una gara d’appalto di rilievo, dimostrando una determinazione ferma nel voler assicurarsi la vittoria. Parallelamente, Abdulkadir si mostra altrettanto interessato all’opportunità e approfitta di un momento di assenza di Colak per introdursi segretamente nella casa di Vahap, con l’intento di raccogliere informazioni sulla proposta che Colak presenterà a Betul.

Le novità della puntata del 6 marzo 2024

Nell’episodio in onda il 6 marzo 2024, Zuleyha e Colak si concentrano sulla preparazione per la sfida della gara d’appalto per la fornitura di agrumi all’esercito turco, promossa dal Ministero della Difesa. In questo contesto frenetico, Betul si apre con Abdulkadir, svelando l’importo che il loro capo intende offrire per aggiudicarsi l’appalto.

Questo sincero scambio porta Abdulkadir a realizzare di provare sentimenti profondi per Betul. Deciso a condividere questa rivelazione, si confida con Hakan, il quale a sua volta decide di divulgare queste informazioni a una persona speciale per lui.

Nel mentre, l’imprenditore consiglia ad Altun di presentare un’offerta leggermente più bassa rispetto alle altre, per posizionarsi in modo competitivo nella gara d’appalto.

L’appassionante intreccio di Terra Amara continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso, confermando il successo della serie come una delle fiction più amate della televisione e di Mediaset.