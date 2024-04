Intrighi e tensioni a Beautiful: Il confronto tra Steffy e Thomas

Nella puntata di Beautiful in onda domenica 7 aprile 2024, Steffy e Thomas si trovano faccia a faccia in un confronto carico di tensione.

Le accuse di Thomas e la critica di Steffy

Thomas accusa apertamente Steffy di aver rovinato tutto, mentre la sorella, a sua volta, critica aspramente il fratello per la posizione in cui ha messo il piccolo Douglas .

La difesa di Taylor e il sostegno a Steffy

Taylor si schiera a difesa delle azioni di Steffy, sottolineando che sarebbe stata comunque lei a rivelare la verità a Ridge dopo le nozze. La madre difende la figlia sottolineando che Steffy ha agito correttamente informando il padre della questione in tempo.

Brooke apprende l’inganno di Thomas da Ridge

Brooke apprende i dettagli dell’inganno di Thomas da Ridge, che rimprovera per non avere avuto fiducia in lui. Scoperto che Taylor era a conoscenza di tutto prima delle nozze, Ridge condanna la rivalità esistente tra le due donne e la mancanza di lealtà nel comportamento di Taylor.