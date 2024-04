Intrighi e tradimenti in Terra Amara: il tormentato destino di Betul Arcan - Occhioche.it

Il piano malvagio di Betul Arcan

Nell’episodio odierno di Bir Zamanlar Çukurova, ci si chiede quale sia stata la sorte di Betul Arcan dopo il matrimonio con Colak. Betul, infatuata di Abdülkadir Keskin ma decisa a sposare Colak per mettere le mani sulla sua fortuna, ha escogitato un piano macabro: avvelenare il marito con l’intento di eliminare la sua presenza e diventare l’unica erede delle sue ricchezze. Acquistato un veleno e versandolo nella bevanda di Colak, Betul credeva di poter realizzare i suoi loschi propositi.

La reazione di Colak e le conseguenze

Tuttavia, Colak ha fiutato il pericolo imminente e ha sventato il tentativo di Betul. Invece di lasciarla impunita, ha deciso di punirla severamente: ha rinchiuso Betul in casa immediatamente dopo le nozze, minacciando di non farle più vedere la luce del giorno. Le suppliche di Şermin alle autorità per riportare alla luce la figlia sono state vanificate, finendo addirittura sulla prima pagina dei giornali locali. Nel frattempo, Vahap si rivela essere la spia di Abdülkadir all’interno della cerchia di Colak, seminando ulteriore discordia.

L’intervento risolutivo di Züleyha

Züleyha, informata della prigionia di Betul da Cavus, decide di agire prontamente. Riunendo alcuni uomini della tenuta, si introduce nella villa di Colak e riesce a liberare Betul. Nonostante la gratitudine di Şermin per il salvataggio, Züleyha è chiara nel ribadire che il gesto non implica un perdono per le azioni passate di Betul e della sua famiglia.

Le conseguenze dell’azione di Züleyha

L’apprendere dell’audace azione di Züleyha scatena l’ira di Colak, che inizia a indagare per scoprire il responsabile del crollo dei suoi piani. Vahap, accusato da uno degli uomini di Colak, fugge e si rifugia presso il fratello. Nel frattempo, Abdülkadir affronta Betul e, lontano dal perdonarla, la minaccia duramente di fronte al suo tentativo di riavvicinamento.