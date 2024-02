Investimenti storici nel Servizio Sanitario Nazionale: dichiarazioni di Mantoan (Agenas)

Rivoluzione digitale nel Sistema Sanitario: Investimenti e Innovazioni

Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, ha sottolineato l’importanza degli investimenti nel Sistema Sanitario Nazionale (Ssn) durante l’evento ‘Un grande impegno per la salute’ a Bari. Mantoan ha evidenziato un cambio di rotta significativo: “Per venti anni forse di più non si è investito sul Ssn: lo abbiamo gestito, lo abbiamo compresso, era un problema per il Paese perché creava domande, quindi avevamo paura del nostro sistema sanitario. Oggi, invece, abbiamo investimenti su telemedicina, intelligenza artificiale, fascicolo sanitario elettronico. Siamo l’unico Paese a fare questo tipo di investimento.“

Programmazione e Innovazione a Livello Regionale

Mantoan ha evidenziato l’eccezionale sforzo di programmazione compiuto dalle Regioni per i prossimi dieci anni in ambito di sanità digitale. Ognuna ha definito la propria strategia di investimento, preparandosi a utilizzare aziende per lo sviluppo di software dedicati alla gestione a distanza di varie patologie, comprese quelle croniche. Questo impegno rappresenta un cambiamento significativo nella consueta prassi amministrativa regionale.

Telemedicina diffusa e Presa in Carico del Paziente

Le circa 7mila farmacie rurali saranno equipaggiate con strumentazione per la telemedicina, ampliando così la gamma di servizi offerti. Inoltre, si aprirà la possibilità per le altre farmacie di erogare prestazioni di telemedicina. Questo approccio consentirà di passare da una mera gestione delle prestazioni a una vera e propria presa in carico del paziente. Grazie a questa nuova filosofia, i cittadini potranno sentirsi assistiti e curati direttamente da casa propria, grazie a un team multidisciplinare composto da medici, professionisti, infermieri e farmacisti. Come sottolinea Mantoan, “Gli investimenti in telemedicina, in informatica, nel fascicolo sanitario elettronico servono a dare gambe e forza al Ssn“.

Puntare su telemedicina, informatica, Ia e fascicolo sanitario elettronico significa dare gambe e forza alla sanità pubblica.

