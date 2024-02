Investimento di 500 milioni di euro per la scuola sarda a Valditara - avvisatore.it

Investimenti Record nella Scuola Sarda: Parola del Ministro Giuseppe Valditara

Il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato un impegno senza precedenti per la scuola sarda durante la sua visita alla scuola media Sebastiano Satta di Alghero. Valditara ha sottolineato che sono stati destinati 502 milioni di euro a questo settore, un investimento di notevole rilevanza.

Durante l’incontro, il Ministro ha evidenziato che una parte consistente di questi fondi, pari a 320 milioni di euro, è stata destinata specificamente all’edilizia scolastica isolana. Questi finanziamenti sono stati in larga parte individuati grazie alla Finanziaria, provenienti da fondi nazionali, dimostrando un impegno concreto verso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche in Sardegna.

Progetto Agenda Sud: Innovazione e Sviluppo per la Scuola Sarda

Giuseppe Valditara ha inoltre presentato il progetto “Agenda Sud”, che mira a introdurre importanti novità nel sistema educativo sardo. L’obiettivo è portare nella regione più docenti, dirigenti scolastici e metodologie didattiche innovative, per favorire una scuola aperta al territorio e in costante dialogo con esso.

In particolare, il Ministro ha enfatizzato l’importanza di puntare sulle materie scientifiche e sull’istruzione tecnico professionale, fondamentali per lo sviluppo del territorio. Questo approccio mira a fornire alle imprese locali una manodopera qualificata, in grado di contribuire attivamente alla crescita economica e sociale della Sardegna.

