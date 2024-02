Investimento di un 41enne: pirata della strada rintracciato e denunciato

Investimento e fuga all’Infernetto: conducente rintracciato e denunciato

Accertamenti e indagini per ricostruire l’accaduto

Domenica scorsa, un uomo di 41 anni è stato investito nel quartiere dell’Infernetto, ma il conducente dell’auto coinvolta ha deciso di allontanarsi senza prestare soccorso. Fortunatamente, gli agenti del X Gruppo Mare sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per svolgere i primi accertamenti e avviare accurate indagini al fine di ricostruire l’accaduto.

Testimonianze e telecamere: la polizia locale intercetta il veicolo

Grazie alle testimonianze raccolte e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo coinvolto nell’investimento. Il conducente, nel tentativo di riparare la carrozzeria danneggiata, ha portato l’auto da un meccanico il giorno successivo all’incidente. Tuttavia, la polizia locale è stata in grado di rintracciarlo e denunciarlo per il reato di fuga ed omissione di soccorso.

L’uomo investito ricoverato in ospedale in prognosi riservata

Nel frattempo, l’uomo di 41 anni investito è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L’automobilista dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria per le sue azioni. La polizia locale ha svolto un lavoro accurato per garantire che il responsabile venga punito per il suo comportamento irresponsabile.

