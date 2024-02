Inzaghi guida l’Inter alla vittoria con un poker: Inter-Salernitana 4-0

L’Inter domina la Salernitana con una vittoria per 4-0

Nel match di oggi per la 25esima giornata della Serie A, l’Inter ha sconfitto la Salernitana con un netto 4-0, continuando così la sua marcia in testa alla classifica. La squadra nerazzurra, guidata dall’allenatore Inzaghi, ha impiegato meno di un tempo per chiudere la partita contro la squadra fanalino di coda del campionato. I gol di Thuram al 17′, Lautaro al 19′ e Dumfries al 40′ hanno blindato la vittoria nel primo tempo. Nel finale, Arnautovic ha siglato il quarto gol al 90′. Con questa vittoria, l’Inter sale a 63 punti, con un vantaggio di 10 punti sulla Juventus. La Salernitana, con Liverani al debutto in panchina, rimane ultima in classifica con 13 punti.

La partita: un inizio travolgente per l’Inter

La partita è iniziata con un’occasione per l’Inter che ha colpito il palo. Ochoa, il portiere della Salernitana, ha salvato il colpo di testa di Bastoni, ma Thuram ha provato a segnare a porta vuota e ha colpito il legno. Dopo soli 180 secondi, i padroni di casa hanno colpito la traversa. Questa volta è stato Barella a tirare, ma Ochoa ha deviato il pallone. Al 10′, c’è stato un nuovo pericolo nell’area della Salernitana, ma Thuram non è riuscito a segnare da due passi. Il forcing della squadra capolista è stato premiato al 17′. Carlos Augusto è scappato sulla fascia e ha crossato rasoterra, Thuram ha depositato il pallone in rete con un piatto: 1-0. Senza nemmeno il tempo di festeggiare, è arrivato il raddoppio.

Ancora Carlos Augusto è stato l’assist-man con un passaggio per Lautaro, che ha fulminato Ochoa dal limite dell’area: 2-0 al 19′ e la partita era già chiusa. La Salernitana non ha avuto le risorse per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra e l’Inter ha potuto gestire il gioco senza sforzo. Ogni volta che hanno accelerato, i padroni di casa hanno fatto danni. Al 40′, la fiammata di Barella ha messo in difficoltà la retroguardia ospite, Pasalidis ha rischiato l’autogol e Dumfries, dopo il salvataggio di Ochoa, ha dovuto solo appoggiare il pallone in rete: 3-0 e la partita era già decisa prima dell’intervallo.

Un secondo tempo tranquillo per l’Inter

Il secondo tempo è stato poco più di un allenamento per l’Inter, che aveva il risultato in cassaforte. Al 51′, Ochoa si è fatto apprezzare con un intervento sulla conclusione al volo di Calhanoglu e al 62′ è stato attento sul colpo di testa di De Vrij. Prima del fischio finale, Arnautovic ha cercato la gloria su un assist di Barella: gol, ma era fuorigioco. Il centravanti di riserva ha riprovato al 90′ e questa volta il gol è stato valido, portando il punteggio finale a 4-0 a favore dell’Inter.

L’Inter ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità in campo, dominando la partita contro la Salernitana. Con questa vittoria, la squadra nerazzurra si conferma come la favorita per la vittoria del campionato. La Salernitana, invece, continua a lottare per evitare la retrocessione.

About The Author