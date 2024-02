Irene Cecchini: il Sogno della Cittadinanza Russa

Irene Cecchini, una studentessa italiana di 23 anni, ha espresso il suo desiderio di ottenere la cittadinanza russa durante una conversazione telefonica con il presidente Vladimir Putin. Originaria della provincia di Lodi, Cecchini si è trasferita a Mosca dopo aver completato gli studi presso l’Istituto statale per le relazioni internazionali (Mgimo).

Durante la chiamata con ‘Il Cittadino’ di Lodi, Cecchini ha dichiarato: “L’ho detto anche al presidente Putin, che sono pronta ad aiutarlo per costruire il progetto di ristrutturazione del sistema d’immigrazione per chi vuole restare a vivere in Russia e non ha un visto lavorativo o di studio”.

Il Dialogo con il Presidente Putin

Durante la lunga conversazione telefonica con il presidente russo, Irene Cecchini ha avuto l’opportunità di esprimere il suo sostegno e la sua disponibilità a contribuire alla riforma del sistema d’immigrazione russo. La giovane studentessa si è mostrata determinata nel suo intento e aperta a collaborare per migliorare le opportunità per coloro che desiderano stabilirsi in Russia.

Un Sogno di Cooperazione Internazionale

La vicenda di Irene Cecchini evidenzia il desiderio di cooperazione internazionale e di apertura verso nuove opportunità. La sua volontà di contribuire alla ristrutturazione del sistema d’immigrazione russo rappresenta un gesto di solidarietà e di impegno verso una maggiore inclusione e accoglienza nei confronti di chi desidera costruire il proprio futuro in un Paese straniero.

