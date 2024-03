Iris Apfel: un’icona di stile indimenticabile che ha lasciato il segno

Iris Apfel, la leggendaria icona di stile americana, è scomparsa il 1° marzo 2024 a Palm Beach, Florida, all’età di 102 anni. La sua presenza unica nel mondo della moda e del design ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo, dimostrando che lo stile e la creatività non conoscono confini di età.

La carriera poliedrica di Iris Apfel

Nata Iris Barrel il 29 agosto 1921 a New York City, Iris Apfel ha iniziato la sua straordinaria carriera come arredatrice presso la rinomata rivista “Women’s Wear Daily” dopo aver studiato alla New York University. Nel 1948 ha sposato Carl Apfel, con il quale ha fondato nel 1950 l’azienda tessile Old World Weavers. Grazie al loro talento e impegno, l’azienda ha ottenuto un contratto con la Casa Bianca che ha attraversato ben nove presidenze, da Truman a Clinton, lasciando il segno con il loro lavoro di restauro e decorazione in alcuni tra gli edifici più prestigiosi al mondo.