Iscrizioni definitive: 2.100 iscritti al corso 4+2

Cresce la Preferenza per i Percorsi Tecnici e Professionali 4+2

Nella fase di inserimento delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2024/25, le scuole hanno registrato un aumento significativo nell’interesse verso i percorsi tecnici e professionali della filiera 4+2. I dati finali mostrano un chiaro trend di preferenza per questi nuovi quadriennali, con una percentuale di scelta in crescita rispetto agli istituti tecnici e professionali tradizionali.

Secondo una nota di Viale Trastevere, “il dato conferma inequivocabilmente il gradimento per la sperimentazione della nuova filiera, evidenziando un confronto positivo con le precedenti esperienze. La percentuale di iscrizioni ai nuovi quadriennali è salita, rispettivamente, allo 0,89% per gli istituti tecnici e all’1,06% per quelli professionali. Questo risultato supera nettamente le percentuali registrate per le sperimentazioni precedenti, confermando l’apprezzamento per l’innovazione introdotta”.

Incremento delle Iscrizioni per la Filiera 4+2 e il Liceo Made in Italy

Rispetto alla fase di chiusura delle iscrizioni online del 10 febbraio, si è osservata una crescita significativa degli iscritti alla filiera 4+2 e al liceo Made in Italy. In particolare, si è registrato un aumento del 25% degli iscritti alla filiera 4+2, con un totale di 2.093 domande (1.405 nei tecnici e 688 nei professionali). Per quanto riguarda il liceo Made in Italy, si è evidenziato un incremento del 12%, con un totale di 420 iscritti.

Preferenze degli Studenti: Licei, Tecnici e Professionali in Crescita

Complessivamente, i licei continuano a essere la scelta preferita da oltre la metà degli studenti, rappresentando il 55,32% delle domande di iscrizione complessive. Gli istituti tecnici e professionali, invece, mostrano una crescita costante: i tecnici rappresentano il 31,72% delle iscrizioni (in aumento rispetto alla settimana precedente) e i professionali il 12,95%. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, commentando i dati delle iscrizioni, ha sottolineato che “c’è una crescente domanda da parte delle famiglie di percorsi di studio innovativi e orientati al mondo del lavoro. Questo conferma l’efficacia delle politiche adottate e il loro impatto positivo sull’orientamento degli studenti”.

About The Author