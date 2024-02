Iscrizioni FantaSanremo aperte: scadenza e dettagli

FantaSanremo: Proroga per le iscrizioni

Il FantaSanremo sta facendo impazzire tutti gli appassionati e, per fortuna, c’è una buona notizia per coloro che non hanno ancora avuto la possibilità di iscriversi. Secondo un post pubblicato su Instagram, è stata annunciata una piccola proroga per le iscrizioni. L’extra-time, come specificato nel post, consentirà agli interessati di iscriversi fino alle ore 15 di oggi, 6 febbraio 2024.

Il post su Instagram ha informato i fan che il sito web e l’app del FantaSanremo stanno affrontando alcuni problemi tecnici a causa del grande numero di persone che stanno cercando di accedervi. Tuttavia, l’organizzazione ha rassicurato i partecipanti che non c’è motivo di preoccuparsi, poiché le iscrizioni rimarranno aperte fino alle 15 di domani. Tuttavia, è stato anche fatto un avvertimento scherzoso: “Ma non approfittatevene troppo sennò finiamo punto e a capo”.

Un’opportunità per gli appassionati

La proroga per le iscrizioni al FantaSanremo offre un’opportunità preziosa per tutti gli appassionati di musica e intrattenimento. Questo gioco online permette ai partecipanti di creare la propria squadra di artisti che si esibiranno al Festival di Sanremo e guadagnare punti in base alle loro performance. È un modo divertente per mettere alla prova le proprie conoscenze musicali e competere con gli amici.

Un avviso per gli interessati

Se sei interessato a partecipare al FantaSanremo, assicurati di approfittare di questa proroga per le iscrizioni. Ricorda che devi completare la tua iscrizione entro le ore 15 di oggi, 6 febbraio 2024. Non perdere questa opportunità di vivere l’emozione del Festival di Sanremo in modo unico e coinvolgente. Prepara la tua squadra di artisti e preparati a seguire le loro performance con grande entusiasmo.

Non perdere l’occasione di partecipare al FantaSanremo e mettere alla prova le tue abilità nel campo della musica. Iscriviti entro le ore 15 di oggi e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile.

About The Author