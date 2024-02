Isola dei Famosi: rivelato secondo opinionista, oltre a Bruganelli

Isola dei Famosi: i nuovi opinionisti svelati

Secondo quanto riportato da TvBlog, sono state diffuse nuove informazioni sulla diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi. Tra le novità, è stato rivelato che il programma avrà due opinionisti. Uno di loro sembra essere Alvin, che ha già ricoperto il ruolo di inviato in diverse edizioni del reality. Ad affiancarlo, sempre nel ruolo di opinionista, ci sarà Sonia Bruganelli, il cui nome era già stato anticipato da DavideMaggio.it.

In precedenza, si era parlato anche di Elena Guarnieri, giornalista del Tg5, come possibile opinionista, seguendo la scelta fatta dal Grande Fratello in questa edizione. Infatti, il programma condotto da Alfonso Signorini ha optato per un’unica opinionista, anch’essa volto del Tg5, ovvero Cesara Buonamici. Tuttavia, secondo TvBlog, l’idea di Elena Guarnieri sarebbe stata scartata, e al posto di Alvin come inviato ci sarà Elenoire Casalegno, volto de La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai 1.

La nuova edizione e la data di inizio

La diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi dovrebbe iniziare all’inizio di aprile, probabilmente lunedì 8. Tuttavia, al momento si tratta ancora di indiscrezioni e si dovrà attendere conferme ufficiali. Nel frattempo, le voci sulle possibili celebrità che parteciperanno al reality si fanno sempre più insistenti. Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire se queste indiscrezioni si riveleranno vere o meno.

Vladimir Luxuria e il nuovo ruolo

Una delle novità più attese di questa edizione de L’Isola dei Famosi è il cambio di conduttore. Al posto di Ilary Blasi, sarà Vladimir Luxuria a guidare il reality. Luxuria, che in passato ha ricoperto il ruolo di opinionista, si troverà ora al centro dell’attenzione come conduttrice. Sarà interessante vedere come si adatterà a questo nuovo ruolo e come riuscirà a coinvolgere il pubblico.

In conclusione, la diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi si avvicina e le indiscrezioni sul cast e sugli opinionisti si fanno sempre più intense. Non resta che attendere le conferme ufficiali e prepararsi per un’avventura ricca di sorprese e colpi di scena.

