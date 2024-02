Ispra autorizza abbattimento orso M90 in Trentino

L’orso M90 può essere abbattuto, decisione dell’Ispra

L’orso M90, noto per il suo comportamento confidente con gli esseri umani e per le frequenti incursioni nei centri abitati, potrebbe essere abbattuto. La decisione è stata presa dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ma spetta al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, decidere se procedere con l’abbattimento o la cattura dell’animale. Secondo i criteri del Pacobace, l’orso ha dimostrato un comportamento che lo rende un potenziale pericolo per la popolazione.

La reazione della senatrice Michaela Biancofiore

La senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del gruppo parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati, ha espresso la sua sorpresa e amarezza per la decisione dell’Ispra. Secondo la senatrice, ci sono alternative all’abbattimento dell’orso M90 che renderebbero gli esseri umani più umani nei confronti di una specie protetta. Biancofiore sottolinea che l’orso è stato reintrodotto dall’uomo e che la gestione della situazione non ha tenuto conto delle possibili soluzioni che evitassero la violenza.

“È oggi compito della politica rimediare al danno creato senza spargimenti di sangue in un’epoca cruenta nei confronti di persone e animali”, afferma Biancofiore. La senatrice auspica invece la cattura dell’orso M90, evitando così la sua morte.

La gestione del caso e le implicazioni politiche

La decisione sull’abbattimento o la cattura dell’orso M90 solleva importanti questioni sulla gestione della fauna selvatica e sulle politiche ambientali. La Provincia autonoma di Trento deve ora prendere una decisione che tenga conto sia della sicurezza della popolazione che della protezione delle specie protette. La vicenda dell’orso M90 mette in luce la necessità di trovare soluzioni che evitino la violenza e che siano rispettose dell’ambiente.

La senatrice Biancofiore sottolinea l’importanza di una gestione oculata e responsabile delle specie protette, che tenga conto delle esigenze degli animali e delle comunità locali. La decisione finale spetta al presidente Fugatti, che dovrà valutare attentamente le implicazioni politiche e ambientali della sua scelta.

In conclusione, la decisione dell’Ispra sull’abbattimento dell’orso M90 ha sollevato un dibattito sulla gestione della fauna selvatica e sulle politiche ambientali. La senatrice Biancofiore ha espresso la sua contrarietà all’abbattimento e ha auspicato la cattura dell’animale. Ora spetta al presidente Fugatti prendere una decisione che tenga conto delle diverse esigenze in gioco.

