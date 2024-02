Israele: Governo e opposizione uniti per il cessate il fuoco

Un cambio di passo: il Parlamento italiano chiede un cessate il fuoco umanitario a Gaza

Il Parlamento italiano ha preso una posizione senza precedenti sul conflitto in corso a Gaza, approvando una mozione del Partito Democratico che impegna il governo a chiedere un “immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza”. Questa è la prima volta che il Parlamento si pronuncia in questo senso, segnando un cambiamento significativo nella posizione del governo italiano. La mozione del centrodestra, d’altra parte, non faceva alcun riferimento specifico al cessate il fuoco. La segretaria del Partito Democratico, Giorgia Meloni, ha commentato: “Siamo felici. E’ un passo importante. Avevamo presentato questa mozione proprio per scuotere il dibattito nel Paese e per ottenere un avanzamento nelle posizioni del Parlamento. E questo oggi è arrivato”.

Il cambio di clima è stato evidente fin dalle prime dichiarazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha definito la risposta di Israele come “sproporzionata” e ha sottolineato che ci sono troppe vittime innocenti che non hanno nulla a che fare con Hamas. Queste parole sono state citate dalla deputata Elly Schlein durante il suo intervento in aula alla Camera dei Deputati. Schlein ha anche sottolineato che a Gaza si sta verificando una “punizione collettiva del popolo palestinese”.

Quanto al possibile cambiamento nella posizione del governo, Schlein ha risposto: “Questo lo misureremo nel tempo”. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza del via libera alla richiesta di un cessate il fuoco, che il Partito Democratico ha portato avanti da mesi. “E’ clamoroso, clamoroso”, ha commentato Schlein. “Siamo felici. E’ un passo importante. Avevamo presentato questa mozione proprio per scuotere il dibattito nel Paese e per ottenere un avanzamento nelle posizioni del Parlamento. E questo oggi è arrivato”.

Schlein ha anche riferito di aver chiamato la premier Meloni per chiedere un’impostazione più forte e incisiva del governo italiano sul fronte diplomatico e politico. Tuttavia, ha sottolineato che ciò che conta è contribuire alla fine del conflitto e a un’iniziativa più forte dell’Unione Europea per una conferenza di pace. “Per noi il primo passo in questa direzione è il cessate il fuoco umanitario che chiediamo da mesi. Pur non avendo la maggioranza, questo punto è passato ed è un risultato positivo per tutto il Paese”.

La mozione approvata impegna il governo italiano a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di proteggere la popolazione civile e garantire la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri nella Striscia di Gaza. La mozione ha ottenuto il sostegno delle altre opposizioni, compreso il Movimento 5 Stelle, che ha votato a favore della mozione del Partito Democratico. Questo segna una maggiore convergenza tra i gruppi di opposizione, a differenza delle divisioni che si sono verificate in Parlamento sul tema dell’Ucraina.

In conclusione, il Parlamento italiano ha preso una posizione chiara e decisa sul conflitto a Gaza, chiedendo un immediato cessate il fuoco umanitario. Questo segna un cambiamento significativo nella posizione del governo italiano e rappresenta un passo importante verso una soluzione politica del conflitto.

About The Author