Israele-Hamas: G7 avverte su conseguenze devastanti da attacco a Rafah

G7 di Monaco: Appello per l’Urgenza Umanitaria a Gaza

Durante il G7 di Monaco, i ministri degli Esteri, guidati da Antonio Tajani, hanno sollevato la necessità di affrontare con urgenza la crisi umanitaria a Gaza. In particolare, si è evidenziata la situazione critica di 1,5 milioni di civili rifugiati a Rafah. L’attenzione è stata posta sulle potenziali conseguenze devastanti di un’operazione militare su larga scala da parte di Israele in quest’area. In merito a ciò, Tajani ha sottolineato l’importanza di garantire un accesso umanitario completo e senza ostacoli alla Striscia di Gaza per tutti i civili.

“Garantire un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli alla Striscia di Gaza in tutte le sue forme rimane una priorità assoluta e che tutte le parti devono consentire un supporto umanitario senza ostacoli per i civili”.

Tensioni tra Israele e Hezbollah: Appello alla Moderazione

Il G7 si è mostrato particolarmente preoccupato per la situazione lungo la Blue Line e per il rischio di escalation tra Hezbollah e Israele. In questo contesto, si è evidenziata l’importanza di evitare ulteriori conflitti e diffusione delle tensioni. Si è esortato tutte le parti coinvolte a mantenere la moderazione e a lavorare per la de-escalation. Inoltre, è stata condannata la fornitura di armi da parte dell’Iran agli Houthi, che ha contribuito ad aumentare le tensioni nella regione.

“La continua fornitura di armi e materiale collegato da parte dell’Iran agli Houthi ha aumentato pericolosamente le tensioni nella regione”.

Navalny e la Situazione in Ucraina: Richieste di Giustizia e Pace

La morte dell’oppositore russo Alexei Navalny ha suscitato indignazione tra i ministri degli Esteri del G7. Si è chiesto alle autorità russe di fare piena luce sulle circostanze della sua morte e di porre fine alla persecuzione del dissenso politico. Inoltre, si è ribadita la determinazione a far pagare alla Russia i danni causati all’Ucraina e alla sua popolazione. Il G7 ha espresso preoccupazione per il trasferimento di armi dalla Corea del Nord alla Russia, violando le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

“I ministri degli Esteri hanno sottolineato che la Russia dovrà pagare per i danni e la devastazione che sta provocando all’Ucraina e alla sua popolazione”.

