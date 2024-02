“Israele-Hamas: Nessun accordo, Netanyahu dichiara ‘Guerra fino alla vittoria’”

Netanyahu: la guerra continua, Hamas è nemico

La trattativa per il cessate il fuoco a Gaza sembra essere in stallo, con Benjamin Netanyahu che conferma la prosecuzione dell’operazione militare e l’obiettivo di distruggere Hamas. Il premier israeliano ha dichiarato che l’obiettivo è la completa demilitarizzazione di Gaza e che Israele continuerà le operazioni militari finché i terroristi non saranno sconfitti. Netanyahu ha sottolineato che qualsiasi cedimento sarebbe un segnale di debolezza e potrebbe portare a un altro massacro. Ha promesso una vittoria schiacciante e ha affermato che siamo sulla strada per raggiungerla.

Netanyahu ostacola un accordo immediato

La strategia di Netanyahu di perseguire una vittoria completa ostacola qualsiasi accordo immediato per la liberazione degli ostaggi. Il premier israeliano ritiene che il rilascio degli ostaggi possa essere ottenuto solo aumentando la pressione militare e non dialogando con Hamas. Le richieste di Hamas, tra cui il cessate il fuoco, la liberazione dei detenuti palestinesi e il ritiro di Israele da Gaza, non sono accettabili per Netanyahu.

Hamas cerca una soluzione diplomatica

Hamas ha definito le parole di Netanyahu come una forma di tracotanza politica e ha accusato il premier israeliano di voler continuare il conflitto. Nonostante ciò, Hamas non abbandona la via diplomatica e invierà una delegazione al Cairo per colloqui con i mediatori di Egitto e Qatar. Nel frattempo, la missione di Antony Blinken, segretario di Stato americano, mira a mantenere aperto un canale di dialogo. Blinken ha dichiarato che l’obiettivo principale è riportare a casa gli ostaggi rimanenti e che Washington crede ancora che ci sia spazio per raggiungere un accordo.

