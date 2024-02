Israele-Hamas: Usa minacciano veto alla risoluzione dell’Algeria

L’America minaccia il veto sulla risoluzione ONU per Gaza

Gli Stati Uniti stanno per porre il veto alla risoluzione proposta dall’Algeria per un cessate il fuoco a Gaza. La decisione sarà presa la prossima settimana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L’ambasciatrice statunitense presso l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che se il testo non verrà modificato, Washington non lo adotterà.

In una dichiarazione rilasciata sabato, Thomas-Greenfield ha spiegato che gli Stati Uniti stanno lavorando a un accordo tra Israele e Hamas. Questo accordo prevede il rilascio degli ostaggi e una sospensione dei combattimenti per almeno sei settimane. Ha sottolineato che il presidente Joe Biden ha avuto incontri con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e con i leader di Egitto e Qatar per promuovere questo accordo.

“Crediamo che questo accordo offra la migliore opportunità per riunire gli ostaggi con le loro famiglie e per consentire una pausa prolungata nei combattimenti. Questo permetterebbe di garantire ai civili palestinesi un maggiore accesso a cibo, acqua, carburante, medicine e altri beni essenziali”, ha affermato l’ambasciatrice. Ha inoltre criticato la risoluzione attualmente in discussione al Consiglio di Sicurezza, sostenendo che potrebbe essere dannosa anziché costruttiva.

Sostegno arabo alla risoluzione per Gaza

Mercoledì scorso, i paesi arabi alle Nazioni Unite hanno ribadito il loro sostegno al progetto di risoluzione presentato dall’Algeria. Questo progetto chiede un cessate il fuoco a Gaza e l’accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari, in vista dell’imminente invasione di terra di Rafah da parte di Israele.

L’ambasciatore palestinese presso l’ONU, Riyad Mansour, ha sollecitato un intervento dell’Organizzazione e ha sottolineato un ampio sostegno alla risoluzione proposta. Dall’altra parte, Thomas-Greenfield ha invitato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a garantire che le azioni future aumentino la pressione su Hamas per accettare la proposta in discussione.

Questo articolo ha evidenziato le divergenze tra gli Stati Uniti e alcuni paesi arabi riguardo alla risoluzione per Gaza. Mentre l’America minaccia il veto, i paesi arabi sostengono la proposta algerina. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se sarà possibile raggiungere un consenso per porre fine al conflitto in corso.

