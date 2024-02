Medaglia d’argento per l’Italia nel team event di fondo a Doha

Nella staffetta 4X1500 dei Mondiali di fondo a Doha, l’Italia si è aggiudicata la medaglia d’argento. La squadra composta da Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza ha conquistato il secondo posto al photofinish, dietro all’Australia che ha vinto l’oro, mentre il bronzo è andato all’Ungheria, distanziata di oltre 38 secondi. Purtroppo, l’Italia non è riuscita a difendere il titolo conquistato a Fukuoka per soli 20 centesimi.

Una gara intensa e ambiziosa

La gara è stata intensa e piena di emozioni fin dalla prima frazione, con Giulia Gabbrielleschi che ha ottenuto il quinto posto in 15’36″2, preceduta dall’australiana Moesha Johson di 3″9 e dagli uomini di Taipei, Turchia e Cina. Arianna Bridi, alla sua prima staffetta internazionale mondiale dopo le recenti tappe di Setubal e Funchal di Coppa del Mondo, ha chiuso al dodicesimo posto, subendo il ritorno della statunitense Katie Grimes (-4″7) e della tedesca Celine Rieder (-3″), mentre l’australiana Chelsea Gubecka ha incrementato il vantaggio a 19 secondi. Gregorio Paltrinieri, campione di tutto, ha impiegato meno di un chilometro per prendere la testa della gara, nuotando in 15’01″4 e mettendosi dietro l’australiano Nicholas Sloman (+2″7), il tedesco Oliver Klemet (+20″9), l’americano Charlie Clark (+34″2) e l’ungherese David Betlehem (+55″2). Domenico Acerenza ha aumentato gradualmente il ritmo, consapevole che l’australiano Kyle Lee è l’atleta più veloce negli ultimi venti metri. Nonostante uno sforzo finale, l’Italia ha dovuto accontentarsi dell’argento al fotofinish.

Un podio mondiale per l’Italia

Nonostante un pizzico di rammarico per qualche metro perso da Acerenza nella prima parte della sua frazione, l’Italia, campione d’Europa, si è confermata sul podio mondiale con la medaglia d’argento. La prestazione individuale e di squadra è stata superba. Al terzo posto si è classificata l’Ungheria con Kristof Rasovszky che ha chiuso in 1h04’06″8. La Germania, invece, è scivolata dal podio con Arne Schubert, che ha ottenuto un tempo complessivo di 1h04’11″6.

Secondo Gregorio Paltrinieri: “È stata una grande staffetta. Prendere una medaglia non è mai facile e non ci stiamo ripetendo anno dopo anno. Vorremmo sempre che fosse d’oro, ma lo sport non funziona così. Ce l’abbiamo messa tutta, i miei compagni sono stati bravissimi. Sarebbe stato bello ripetersi, ci riproveremo”.

In conclusione, l’Italia ha ottenuto un risultato eccellente nel team event di fondo a Doha, conquistando la medaglia d’argento. Nonostante il desiderio di vincere l’oro, gli atleti italiani hanno dimostrato grande impegno e determinazione. La squadra si conferma tra le migliori del mondo e continua a collezionare successi a livello internazionale.

About The Author