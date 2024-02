Italia-Giappone: Meloni annuncia espansione della collaborazione su tutti i fronti

Giorgia Meloni: “Il Giappone è una fonte di ispirazione per l’Italia”

Durante la sua visita a Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua ammirazione per il Giappone, definendolo una fonte di ispirazione per l’Italia. In un’intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shinbun, Meloni ha sottolineato l’importanza del “partenariato strategico” tra i due paesi e ha annunciato il suo obiettivo di sostenere il rilancio di questa collaborazione.

Meloni ha evidenziato diversi settori in cui la collaborazione tra Italia e Giappone si sta espandendo, tra cui la consultazione politica e di sicurezza, i partenariati industriali, soprattutto nei settori ad alta tecnologia, e i progetti congiunti di ricerca scientifica. Ha inoltre ricordato gli accordi bilaterali su previdenza sociale, vacanze-lavoro e coproduzione di film.

La presidente del Consiglio ha anche parlato del settore della difesa, sottolineando l’importanza del programma per lo sviluppo di un velivolo multiruolo di sesta generazione insieme al Regno Unito e incoraggiando altri progetti di comune interesse.

La posizione dell’Italia sulla Cina e sull’Ucraina

Nell’intervista, Meloni ha affrontato anche il tema del rapporto con la Cina. Ha spiegato che il memorandum “Belt and road initiative”, firmato da un governo precedente, non ha raggiunto i benefici sperati e quindi ha deciso di non prorogarne la durata. Ha sottolineato l’importanza di strumenti più specifici e idonei per ottenere risultati economici migliori per entrambi i paesi, senza l’ampia condivisione strategica che comporta l’appartenenza alla “Belt and road initiative”.

Sul tema dell’Ucraina, Meloni ha ribadito il sostegno incrollabile dell’Italia al paese, sottolineando che la sicurezza dell’Ucraina è anche la sicurezza dell’Europa. Ha evidenziato l’importanza dell’unità d’azione e ha sottolineato che l’Italia ha rapidamente diversificato le sue forniture energetiche, dimostrando la capacità delle democrazie di gestire situazioni di crisi e contrastare i ricatti. Ha concluso affermando che il sostegno a Kiev non è affatto diminuito, come alcuni potrebbero aver previsto.

